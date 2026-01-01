Įdiek Dittofeed vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo klientų įtraukimo platforma, skirta automatizuotiems daugiakanaliams pranešimams siųsti el. paštu, SMS, Slack ir mobiliaisiais pranešimais.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Dittofeed
„Dittofeed“ yra atvirojo kodo alternatyva „Braze“ ir „Iterable“, sukurta produktų ir rinkodaros komandoms, kurioms reikia visiško klientų pranešimų valdymo be mokesčių už kiekvieną pranešimą. Tai leidžia tau kurti automatizuotus kelionių srautus, suaktyvinamus vartotojo elgesio – prisijungimo sekas, pakartotinio įtraukimo kampanijas, transakcinius įspėjimus ir dar daugiau – el. pašto, SMS, „WhatsApp“, „Slack“ ir mobiliųjų pranešimų kanalais.
Savarankiškai talpinant „Dittofeed“, visi klientų įvykių duomenys, kontaktų sąrašai ir pranešimų istorija lieka tavo paties infrastruktūroje. Tu išvengi mokesčių už vartotoją ir už pranešimą, išlaikydamas galimybę tiesiogiai integruotis su savo duomenų saugykla, prijungti savo el. pašto paslaugų teikėją ir atitikti duomenų saugojimo reikalavimus.
Pagrindinės Dittofeed savybės
Kelionės automatizavimas
Kurk daugiapakopius pranešimų srautus, suaktyvinamus naudotojų įvykių, laiko delsų ar segmento narystės, naudojant vizualinį nuvilkimo ir numetimo redaktorių.
Daugiakanalis pristatymas
Siųsk pranešimus el. paštu, SMS, mobiliuoju pranešimu, WhatsApp ir Slack iš vienos platformos, nereikės valdyti atskirų paslaugų teikėjų kiekvienam kanalui.
Elgsenos segmentavimas
Kurkite dinamiškus auditorijos segmentus iš realaus laiko naudotojų įvykių ir savybių, kad pasiektumėte tinkamus naudotojus tinkamu laiku.
Šablonų biblioteka
Kurkite ir versijuokite pranešimų šablonus naudodami išplėstinį redaktorių, tada pakartotinai juos naudokite įvairiose kelionėse ir kampanijose.
Pristatymo analitika
Stebėk atidarymo, paspaudimų rodiklius, konversijas ir pristatymo klaidas kiekvienai kelionei ir kanalui, kad laikui bėgant optimizuotum pranešimus.
Kodėl verta naudoti Dittofeed Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
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