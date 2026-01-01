Iki 69 % nuolaida SuperTokens

Įdiek SuperTokens vieno spustelėjimo diegimu.

Atvirojo kodo autentifikavimo posistemė su seansų valdymu, prisijungimu be slaptažodžio, socialine OAuth ir daugiapakopiu autentifikavimu – savarankiškai talpinama alternatyva Auth0 ir Firebase Auth.

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Nemokamos automatinės savaitinės atsarginės kopijos
DI valdomas VPS
5,49/mėn.
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30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Įdiek SuperTokens vieno spustelėjimo diegimu.

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69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99
7,99/mėn.
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Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99
7,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Už visus planus mokama iš anksto. Mėnesio kaina apskaičiuojama bendrą plano kainą padalijus iš plano mėnesių skaičiaus.

Ką gali kurti su SuperTokens

„SuperTokens“ yra atvirojo kodo alternatyva nuosavybės teise priklausantiems autentifikavimo paslaugoms, tokioms kaip „Auth0“ ir „Firebase Auth“. Ji suteikia „backend“ Core API, su kuria jūsų programos integruojasi naudodamos oficialius SDK, skirtus „React“, „Node.js“, „Python“, „Go“ ir mobiliosioms platformoms. „SuperTokens“ tvarko prisijungimą el. paštu/slaptažodžiu, prisijungimą be slaptažodžio, socialinį OAuth, daugiapakopį autentifikavimą, pažangų sesijų valdymą su automatiniu žetono atnaujinimu ir apsaugą nuo įprastų autentifikavimo atakų – visa tai per gerai dokumentuotą API.

Savarankiškas „SuperTokens“ talpinimas reiškia, kad vartotojo kredencialai ir sesijos duomenys lieka jūsų „PostgreSQL“ duomenų bazėje, visiškai jūsų kontroliuojami, be kainodaros už kiekvieną vartotoją, kuri didėja augant jūsų programai. Šis šablonas diegia „SuperTokens Core“ su „PostgreSQL“, paruoštą naudojimui gamyboje.

Pradėk
Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės SuperTokens savybės

Keli autentifikavimo metodai

Palaiko el. pašto / slaptažodžio, prisijungimo be slaptažodžio nuorodas ir socialinių tinklų „OAuth“ teikėjus iš karto – pridėk galimybes, kurių tikisi tavo vartotojai, nereikalaujant individualizuoto kodo.

Išplėstinis seansų valdymas

Saugiai tvarko ženklų rotaciją, automatinį atnaujinimą ir seansų atšaukimą, apsaugodamas vartotojus nuo seansų perėmimo ir fiksavimo atakų.

Iš anksto sukurti UI komponentai

Lengvai integruojami React, Vue ir Angular komponentai, skirti prisijungimui, registracijai ir slaptažodžio atkūrimui, kurie atitiks tavo prekės ženklą, nereikės kurti autentifikavimo vartotojo sąsajų nuo nulio.

Daugelio faktorių autentifikacija

Pridėkite TOTP arba el. paštu pagrįstą MFA prie bet kokio autentifikavimo srauto be trečiųjų šalių paslaugų ar papildomų mokesčių už vartotoją.

Vaidmenys ir leidimai

Priskirk vaidmenis vartotojams ir įgyvendink leidimų patikras savo programoje, naudodamas „SuperTokens“ integruotą vartotojų valdymo ir vaidmenų API.

Kodėl verta naudoti SuperTokens Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Norint padidinti įkėlimo greitį, rinkis serverio vietą arti savo auditorijos. Duomenų centrus turime Šiaurės Amerikoje, Europoje, Azijoje ir Pietų Amerikoje.
Pradėk
Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

Gad Iradufasha
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