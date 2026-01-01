Įdiek SuperTokens vieno spustelėjimo diegimu.
Atvirojo kodo autentifikavimo posistemė su seansų valdymu, prisijungimu be slaptažodžio, socialine OAuth ir daugiapakopiu autentifikavimu – savarankiškai talpinama alternatyva Auth0 ir Firebase Auth.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su SuperTokens
„SuperTokens“ yra atvirojo kodo alternatyva nuosavybės teise priklausantiems autentifikavimo paslaugoms, tokioms kaip „Auth0“ ir „Firebase Auth“. Ji suteikia „backend“ Core API, su kuria jūsų programos integruojasi naudodamos oficialius SDK, skirtus „React“, „Node.js“, „Python“, „Go“ ir mobiliosioms platformoms. „SuperTokens“ tvarko prisijungimą el. paštu/slaptažodžiu, prisijungimą be slaptažodžio, socialinį OAuth, daugiapakopį autentifikavimą, pažangų sesijų valdymą su automatiniu žetono atnaujinimu ir apsaugą nuo įprastų autentifikavimo atakų – visa tai per gerai dokumentuotą API.
Savarankiškas „SuperTokens“ talpinimas reiškia, kad vartotojo kredencialai ir sesijos duomenys lieka jūsų „PostgreSQL“ duomenų bazėje, visiškai jūsų kontroliuojami, be kainodaros už kiekvieną vartotoją, kuri didėja augant jūsų programai. Šis šablonas diegia „SuperTokens Core“ su „PostgreSQL“, paruoštą naudojimui gamyboje.
Pagrindinės SuperTokens savybės
Keli autentifikavimo metodai
Palaiko el. pašto / slaptažodžio, prisijungimo be slaptažodžio nuorodas ir socialinių tinklų „OAuth“ teikėjus iš karto – pridėk galimybes, kurių tikisi tavo vartotojai, nereikalaujant individualizuoto kodo.
Išplėstinis seansų valdymas
Saugiai tvarko ženklų rotaciją, automatinį atnaujinimą ir seansų atšaukimą, apsaugodamas vartotojus nuo seansų perėmimo ir fiksavimo atakų.
Iš anksto sukurti UI komponentai
Lengvai integruojami React, Vue ir Angular komponentai, skirti prisijungimui, registracijai ir slaptažodžio atkūrimui, kurie atitiks tavo prekės ženklą, nereikės kurti autentifikavimo vartotojo sąsajų nuo nulio.
Daugelio faktorių autentifikacija
Pridėkite TOTP arba el. paštu pagrįstą MFA prie bet kokio autentifikavimo srauto be trečiųjų šalių paslaugų ar papildomų mokesčių už vartotoją.
Vaidmenys ir leidimai
Priskirk vaidmenis vartotojams ir įgyvendink leidimų patikras savo programoje, naudodamas „SuperTokens“ integruotą vartotojų valdymo ir vaidmenų API.
Kodėl verta naudoti SuperTokens Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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