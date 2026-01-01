Įdiek Directus vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo „headless“ TVS, kuri apjungia bet kurią SQL duomenų bazę su automatiškai generuojamomis REST ir GraphQL API.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Directus
Directus yra lanksti, atvirojo kodo „headless“ tipo turinio valdymo sistema (TVS), kuri veikia su bet kuria SQL duomenų baze ir akimirksniu suteikia dinaminę REST ir GraphQL API kartu su intuityvia administratoriaus sąsaja. Skirtingai nuo TVS platformų, kurios primeta griežtas turinio struktūras, Directus leidžia tau modeliuoti duomenis tiksliai taip, kaip reikia tavo programai – tada automatiškai sugeneruoja visą API, nereikalaujant jokio kodo.
Savarankiškai talpinant Directus savo VPS serveryje, tavo turinys, medijos ištekliai ir naudotojų duomenys lieka visiškai tavo kontrolėje. Tu išvengi kainodaros pagal naudotojų skaičių, API užklausų limitų ir priklausomybės nuo tiekėjo rizikos, įgydamas lankstumą išplėsti platformą pasirinktiniais plėtiniais, webhooks ir integracijomis, pritaikytomis tavo darbo eigai.
Pagrindinės Directus savybės
Automatiškai sugeneruotos API
Kiekvienas tavo sukurtas duomenų modelis iš karto sukuria REST ir GraphQL galinius taškus, pašalindamas rankinį API kūrimo darbą.
Intuityvi administravimo sąsaja
Netechniniai vartotojai gali valdyti turinį, mediją ir struktūrizuotus duomenis per patogią sąsają, neliesdami kodo.
Vaidmenimis pagrįsti leidimai
Apibrėžkite detalias prieigos taisykles pagal vaidmenį, rinkinį ir lauką, kad tiksliai kontroliuotumėte, kas gali skaityti ar rašyti kokius duomenis.
Prenumeratos realiu laiku
„WebSocket“ pagrindu veikiančios prenumeratos leidžia kliento programoms nedelsiant reaguoti į duomenų pokyčius be nuolatinio tikrinimo.
Išplečiama architektūra
Pasirinktiniai kabliai, moduliai ir rodymo komponentai leidžia tau pritaikyti „Directus“ bet kokiam turinio darbo procesui ar integracijos reikalavimui.
Kodėl verta naudoti Directus Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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