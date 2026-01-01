Iki 69 % nuolaida Directus

Įdiek Directus vienu spustelėjimu.

Atvirojo kodo „headless“ TVS, kuri apjungia bet kurią SQL duomenų bazę su automatiškai generuojamomis REST ir GraphQL API.

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Nemokamos automatinės savaitinės atsarginės kopijos
DI valdomas VPS
5,49/mėn.
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30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Įdiek Directus vienu spustelėjimu.

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69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su Directus

Directus yra lanksti, atvirojo kodo „headless“ tipo turinio valdymo sistema (TVS), kuri veikia su bet kuria SQL duomenų baze ir akimirksniu suteikia dinaminę REST ir GraphQL API kartu su intuityvia administratoriaus sąsaja. Skirtingai nuo TVS platformų, kurios primeta griežtas turinio struktūras, Directus leidžia tau modeliuoti duomenis tiksliai taip, kaip reikia tavo programai – tada automatiškai sugeneruoja visą API, nereikalaujant jokio kodo.

Savarankiškai talpinant Directus savo VPS serveryje, tavo turinys, medijos ištekliai ir naudotojų duomenys lieka visiškai tavo kontrolėje. Tu išvengi kainodaros pagal naudotojų skaičių, API užklausų limitų ir priklausomybės nuo tiekėjo rizikos, įgydamas lankstumą išplėsti platformą pasirinktiniais plėtiniais, webhooks ir integracijomis, pritaikytomis tavo darbo eigai.

Pradėti
Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės Directus savybės

Automatiškai sugeneruotos API

Kiekvienas tavo sukurtas duomenų modelis iš karto sukuria REST ir GraphQL galinius taškus, pašalindamas rankinį API kūrimo darbą.

Intuityvi administravimo sąsaja

Netechniniai vartotojai gali valdyti turinį, mediją ir struktūrizuotus duomenis per patogią sąsają, neliesdami kodo.

Vaidmenimis pagrįsti leidimai

Apibrėžkite detalias prieigos taisykles pagal vaidmenį, rinkinį ir lauką, kad tiksliai kontroliuotumėte, kas gali skaityti ar rašyti kokius duomenis.

Prenumeratos realiu laiku

„WebSocket“ pagrindu veikiančios prenumeratos leidžia kliento programoms nedelsiant reaguoti į duomenų pokyčius be nuolatinio tikrinimo.

Išplečiama architektūra

Pasirinktiniai kabliai, moduliai ir rodymo komponentai leidžia tau pritaikyti „Directus“ bet kokiam turinio darbo procesui ar integracijos reikalavimui.

Kodėl verta naudoti Directus Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

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Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.

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