Įdiek GitIngest vienu spustelėjimu.
Kūrėjo įrankis, konvertuojantis Git saugyklas į optimizuotus teksto formatus, paruoštus dirbtinio intelekto ir didelių kalbos modelių (LLM) analizei.
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Ką gali kurti su GitIngest
„GitIngest“ sujungia tradicines kodų bazes ir DI valdomas kūrimo darbo eigas, paversdamas visas Git saugyklas į struktūrizuotą, žetonų atžvilgiu efektyvų tekstą, kurį kalbos modeliai gali efektyviai apdoroti. Jis išskiria kodą su išmaniuoju formatavimu, atsižvelgia į gitignore šablonus ir pateikia žetonų skaičiaus įvertinimus, kad kūrėjai galėtų planuoti API išlaidas prieš pateikdami didelius ištraukimus.
Savarankiškas „GitIngest“ talpinimas užtikrina, kad nuosavas išeities kodas niekada nepraeina per išorinius serverius. Skirtingai nei viešoji paslauga, tavo paties egzempliorius netaiko jokių greičio apribojimų, leidžiantis neribotai apdoroti saugyklas komandoms, turinčioms didelių DI palaikomo kūrimo poreikių.
Pagrindinės GitIngest savybės
Saugyklos konvertavimas į LLM
Paverčia visas Git saugyklas į struktūrizuotą tekstą, optimizuotą kalbos modeliams, išsaugant kodo kontekstą ir nereikalaujant rankinio kopijavimo bei įklijavimo.
Žetonų skaičiaus įvertinimas
Rodo žetonų skaičių ir ištraukos dydžio statistiką prieš pateikiant į LLM API, padedant iš anksto įvertinti išlaidas.
Privačios talpyklos palaikymas
„GitHub“ asmeninio prieigos rakto integracija leidžia saugiai apdoroti privačias ir nuosavas saugyklas.
Selektyvus išgavimas
Išskirkite konkrečius katalogus ar modulius sutelktinei dirbtinio intelekto analizei, užuot siuntus visą didelę kodų bazę.
Išmanusis filtravimas
Automatiškai neįtraukia dvejetainių failų ir atsižvelgia į gitignore šablonus, kad būtų gauta švari, tinkama tekstinė išvestis.
Kodėl verta naudoti GitIngest Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
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