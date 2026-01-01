Įdiek GreptimeDB vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo vieninga stebėjimo duomenų bazė metrikoms, žurnalams ir pėdsakams su SQL ir PromQL viename variklyje.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su GreptimeDB
GreptimeDB yra Rust pagrindu sukurta atvirojo kodo stebėsenos duomenų bazė, kuri saugo metrikas, žurnalus ir pėdsakus kaip išplėstinius įvykius viename stulpeliniame variklyje. Viena duomenų bazė pakeičia įprastą Prometheus, Loki ir Elasticsearch trijulę, leidžianti tau jungti signalus SQL kalba ir teikti prietaisų skydelius, įspėjimus ir dirbtinio intelekto agentus iš vienos posistemės vietoj trijų.
Savarankiškai talpinant GreptimeDB savo VPS serveryje, išlaikai didelio kintamumo telemetriją tavo kontrolėje be atsiskaitymo už duomenų tašką pagal SaaS modelį, ir tas pats egzempliorius palaiko Prometheus nuotolinį rašymą, OpenTelemetry, MySQL, PostgreSQL ir InfluxDB eilutės protokolą — todėl esami rinkikliai ir prietaisų skydeliai gali prisijungti be perrašymo.
Pagrindinės GreptimeDB savybės
Vieningas duomenų modelis
Saugoti metrikas, žurnalus ir pėdsakus kaip laiko žyma pažymėtus plačius įvykius viename stulpeliniame variklyje ir jungti tarp signalų naudojant paprastą SQL.
SQL ir PromQL
Užklauskite tuos pačius duomenis naudodami SQL analizei ir PromQL „Grafana“ įspėjimo taisyklėms – nereikia atskiro užklausų sluoksnio ar vertimo lygmens.
Integruota OpenTelemetry
Tiesiogiai įkelkite OTLP metrikoms, žurnalams ir trasoms, be eksportuotojo šalutinių programų ar pardavėjo specifinių SDK tarp jūsų paslaugų ir duomenų bazės.
Platus protokolų palaikymas
Priima Prometheus remote write, InfluxDB line protocol, Loki push ir MySQL arba PostgreSQL klientus toje pačioje instancijoje sklandžioms migracijoms.
Integruotas interneto valdymo skydelis
Naršyk lenteles, vykdyk SQL ir PromQL užklausas ir tikrink klasterio būseną iš integruotos žiniatinklio vartotojo sąsajos, neįdiegęs atskiro frontendo.
Objektų saugykla paruošta
Konfigūruok S3, GCS arba Azure Blob kaip pagrindinę saugyklą su vietine disko talpykla, siekiant sumažinti ilgalaikio saugojimo išlaidas didelės apimties telemetrijai.
Kodėl verta naudoti GreptimeDB Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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