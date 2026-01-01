Įdiek ManageIQ vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo hibridinio debesies valdymo platforma virtualiosioms mašinoms, konteineriams, tinklams ir duomenų saugyklai.
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Ką gali kurti su ManageIQ
„ManageIQ“ yra atvirojo kodo debesų valdymo ir orkestravimo platforma – „Red Hat CloudForms“ pagrindinis projektas – kuri vienija operacijas virtualiose mašinose, konteineriuose, viešuosiuose debesyse ir tinkluose po viena konsolė. Ji aptinka infrastruktūrą „VMware“, „Red Hat Virtualization“, „OpenStack“, „Kubernetes“, AWS, „Azure“, „Google Cloud“ ir kitose platformose, tada ant viršaus prideda politiką, automatizavimą ir atsiskaitymą.
Savarankiškai talpinant „ManageIQ“, tavo atsargų duomenys, automatizavimo darbo eigos ir politikos apibrėžimai lieka tavo valdomoje infrastruktūroje, be jokių licencijavimo mokesčių už mazgą. Viskas viename konteineris apjungia įrenginį, „PostgreSQL“ duomenų bazę ir „memcached“, kad galėtum įvertinti visą platformą iš vieno diegimo.
Pagrindinės ManageIQ savybės
Hibridinio debesies inventorius
Atrask ir stebėk VM, konteinerius, tinklus ir saugyklas visose VMware, OpenStack, Kubernetes, AWS, Azure ir Google Cloud platformose iš vienos konsolės.
Politika ir atitiktis
Apibrėžkite politiką, kuri automatiškai aptinka nukrypimus, užtikrina žymėjimą ir ištaiso reikalavimų neatitinkančius darbo krūvius pas kiekvieną valdomą teikėją.
Automatizuoti variklį
Vykdyk įvykiais valdomą Ruby automatiką, Ansible scenarijus ir patvirtinimo darbo eigas, kad plačiu mastu aprūpintum, panaikintum ir perkonfigūruotum išteklius.
Savitarnos katalogas
Paskelbkite paslaugų katalogus su kvotomis ir patvirtinimais, kad komandos galėtų prašyti VM, konteinerių ar sistemų, nekurdamos užklausų.
Mokėjimo atšaukimas ir apskaita
Paskirstykite infrastruktūros sąnaudas nuomininkams, projektams ar skyriams, naudodami tarifų planus, pagrįstus CPU, atminties, saugyklos ir tinklo naudojimu.
REST API ir CLI
Valdykite kiekvieną konsolės veiksmą naudodami versijuotą REST API arba miqcli komandų eilutę, skirtą GitOps stiliaus infrastruktūros darbo eigoms.
Kodėl verta naudoti ManageIQ Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
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