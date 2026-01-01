Iki 66 % nuolaida ManageIQ

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Atvirojo kodo hibridinio debesies valdymo platforma virtualiosioms mašinoms, konteineriams, tinklams ir duomenų saugyklai.

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Įdiek ManageIQ vienu spustelėjimu.

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Naudokis 24 mėn. už 527,76 € (įprasta kaina 1 559,76 €). Pratęsiama už 49,99 €/mėn.
64,99
66 % NUOLAIDA
21,99/mėn.
KVM 8
64,99
66 % NUOLAIDA
21,99/mėn.
Naudokis 24 mėn. už 527,76 € (įprasta kaina 1 559,76 €). Pratęsiama už 49,99 €/mėn.
Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su ManageIQ

„ManageIQ“ yra atvirojo kodo debesų valdymo ir orkestravimo platforma – „Red Hat CloudForms“ pagrindinis projektas – kuri vienija operacijas virtualiose mašinose, konteineriuose, viešuosiuose debesyse ir tinkluose po viena konsolė. Ji aptinka infrastruktūrą „VMware“, „Red Hat Virtualization“, „OpenStack“, „Kubernetes“, AWS, „Azure“, „Google Cloud“ ir kitose platformose, tada ant viršaus prideda politiką, automatizavimą ir atsiskaitymą.

Savarankiškai talpinant „ManageIQ“, tavo atsargų duomenys, automatizavimo darbo eigos ir politikos apibrėžimai lieka tavo valdomoje infrastruktūroje, be jokių licencijavimo mokesčių už mazgą. Viskas viename konteineris apjungia įrenginį, „PostgreSQL“ duomenų bazę ir „memcached“, kad galėtum įvertinti visą platformą iš vieno diegimo.

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Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės ManageIQ savybės

Hibridinio debesies inventorius

Atrask ir stebėk VM, konteinerius, tinklus ir saugyklas visose VMware, OpenStack, Kubernetes, AWS, Azure ir Google Cloud platformose iš vienos konsolės.

Politika ir atitiktis

Apibrėžkite politiką, kuri automatiškai aptinka nukrypimus, užtikrina žymėjimą ir ištaiso reikalavimų neatitinkančius darbo krūvius pas kiekvieną valdomą teikėją.

Automatizuoti variklį

Vykdyk įvykiais valdomą Ruby automatiką, Ansible scenarijus ir patvirtinimo darbo eigas, kad plačiu mastu aprūpintum, panaikintum ir perkonfigūruotum išteklius.

Savitarnos katalogas

Paskelbkite paslaugų katalogus su kvotomis ir patvirtinimais, kad komandos galėtų prašyti VM, konteinerių ar sistemų, nekurdamos užklausų.

Mokėjimo atšaukimas ir apskaita

Paskirstykite infrastruktūros sąnaudas nuomininkams, projektams ar skyriams, naudodami tarifų planus, pagrįstus CPU, atminties, saugyklos ir tinklo naudojimu.

REST API ir CLI

Valdykite kiekvieną konsolės veiksmą naudodami versijuotą REST API arba miqcli komandų eilutę, skirtą GitOps stiliaus infrastruktūros darbo eigoms.

Kodėl verta naudoti ManageIQ Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

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Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

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