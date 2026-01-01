Įdiek Gotenberg vienu spustelėjimu.
Būsenos neturintis „Docker“ API, skirtas konvertuoti HTML, „Office“ dokumentus ir URL į aukštos kokybės PDF.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Gotenberg
„Gotenberg“ yra į kūrėjus orientuota, būsenos neturinti HTTP API, skirta PDF generavimui ir dokumentų konvertavimui. Sukurta naudojant „Chromium“ ir „LibreOffice“, ji konvertuoja HTML puslapius, „Markdown“, URL adresus, „Word“ dokumentus, „Excel“ skaičiuokles ir dar daugiau į PDF failus vienu API iškvietimu – be klientų bibliotekų, diegimo priklausomybių ir be būsenos, kurią reikėtų valdyti tarp užklausų.
Savo VPS serveryje talpinant „Gotenberg“, dokumentų apdorojimas lieka jūsų infrastruktūroje, pašalinant SaaS mokesčius už kiekvieną konvertavimą, panaikinant duomenų privatumo problemas, susijusias su jautriais dokumentais, ir leidžiant integruotis su vidinėmis paslaugomis, kurių negali pasiekti išorinės API.
Pagrindinės Gotenberg savybės
HTML į PDF
Atvaizduokite bet kurį HTML puslapį ar URL į PDF, naudodami visą Chromium variklį, išsaugodami šriftus, CSS ir JavaScript atvaizduotą turinį tiksliai taip, kaip rodoma naršyklėje.
Biuro dokumentų konvertavimas
Konvertuoti „Word“, „Excel“ ir „PowerPoint“ failus į PDF per „LibreOffice“ integraciją, palaikant visą „Microsoft Office“ ir „OpenDocument“ formatų spektrą.
Būsenos neturinti architektūra
Kiekviena API užklausa yra visiškai nepriklausoma, be sesijos būsenos, todėl Gotenberg lengvai masteliuojamas ir saugus paleisti iš naujo arba pakeisti neprarandant duomenų.
Webhook pagalba
Nukrauk ilgai trunkančias konversijas į asinchroninius webhook atgalinius iškvietimus, taip atlaisvindamas savo programą nuo blokavimo, kol apdorojami dideli dokumentai.
Prometheus metrikos
Integruotas metrikos galinis taškas suteikia momentinį matomumą apie užklausų dažnius, konversijos trukmes ir eilių gylius, skirtus stebėti tavo dokumentų apdorojimo grandinę.
Kodėl verta naudoti Gotenberg Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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