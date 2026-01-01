Įdiek Komari vienu spustelėjimu.
Lengvas, savarankiškai talpinamas serverio stebėjimo prietaisų skydelis su agentais pagrįstu duomenų rinkimu ir realaus laiko metrika.
Rinkis VPS planą Komari
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Komari
Komari yra lengvas, atvirojo kodo serverių stebėjimo įrankis, sukurtas savarankiškai talpinantiems vartotojams, kuriems reikia realaus laiko matomumo savo infrastruktūroje be didelių įmonių stebėjimo platformų sąnaudų. Jis naudoja mažą agentą, įdiegtą kiekviename stebimame serveryje, kad rinktų procesoriaus, atminties, disko ir tinklo metrikas, kurios vėliau rodomos tvarkingame žiniatinklio prietaisų skydelyje.
Kadangi Komari yra savarankiškai talpinamas, visa tavo serverio telemetrija lieka tavo infrastruktūroje, o duomenys nesiunčiami trečiųjų šalių paslaugoms. SQLite pagrindu sukurta architektūra reiškia nulines išorines duomenų bazių priklausomybes, todėl ją greita diegti ir paprasta prižiūrėti net mažoms komandoms ir individualiems operatoriams.
Pagrindinės Komari savybės
Agentais pagrįstas stebėjimas
Įdiekite lengvą Komari agentą bet kuriame serveryje, kad rinktų ir perduotų metriką į tavo centrinį prietaisų skydelį.
Rodikliai realiu laiku
Peržiūrėkite procesoriaus naudojimą, atminties suvartojimą, disko įvesties/išvesties ir tinklo pralaidumą, tiesiogiai atnaujinamus žiniatinklio sąsajoje.
Kelių serverių valdymo skydelis
Stebėk visus savo serverius iš vienos valdymo konsolės, kiekvienam agentui savarankiškai teikiant ataskaitas centriniam serveriui.
Nulis išorinių priklausomybių
SQLite saugykla reiškia, kad nereikia valdyti atskiros duomenų bazės paslaugos – tik konteinerį ir nuolatinį duomenų tomą.
Individualizuoto temos palaikymas
Keisk prietaisų skydelio išvaizdą pagal savo pageidavimus arba organizacijos prekės ženklą.
Kodėl verta naudoti Komari Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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