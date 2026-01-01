Įdiek VueTorrent vienu spustelėjimu.
Moderni Vue.js žiniatinklio vartotojo sąsaja, skirta qBittorrent, su išbaigtu, mobiliesiems pritaikytu dizainu ir gausiomis torrentų valdymo funkcijomis.
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Ką gali kurti su VueTorrent
„VueTorrent“ yra atvirojo kodo „qBittorrent“ žiniatinklio sąsajos pakaitalas, sukurtas naudojant „Vue 3“ ir „Vuetify“ aktyvios kūrėjų bendruomenės. Jis pakeičia pasenusią numatytąją „qBittorrent“ sąsają greita, reaguojančia vieno puslapio programa, sukurta taip, kad atrodytų natūraliai tiek stalinių kompiuterių naršyklėse, tiek mobiliuosiuose įrenginiuose, įskaitant diegimą kaip progresyviąją žiniatinklio programą.
Šis diegimas sujungia „VueTorrent“ su „LinuxServer qBittorrent“ atvaizdu per oficialiai palaikomą „Docker“ modifikaciją, todėl vienas konteineris apima tiek „BitTorrent“ variklį, tiek modernią sąsają. Savarankiškas talpinimas VPS serveryje suteikia nuolatinį sėjimą, duomenų centro pralaidumą ir visišką suderinamumą su „arr“ automatizavimo paketu per standartinę „qBittorrent WebAPI“.
Pagrindinės VueTorrent savybės
Vue 3 žiniatinklio vartotojo sąsaja
Vieno puslapio sąsaja, sukurta naudojant Vue 3 ir Vuetify, pakeičia pasenusią numatytąją qBittorrent vartotojo sąsają, siūlydama sklandžią navigaciją ir tiesioginius atnaujinimus.
Mobiliesiems ir PWA pritaikyta
Adaptyvus dizainas veikia telefonuose ir planšetiniuose kompiuteriuose ir gali būti įdiegtas kaip progresyvioji žiniatinklio programa, užtikrinanti natūralią patirtį.
Šviesios ir tamsios temos
Integruotos šviesios ir tamsios temos su konfigūruojamais prietaisų skydelio stulpeliais leidžia tau pritaikyti, kokios torrento savybės matomos iš pirmo žvilgsnio.
Spartieji klavišai
Pirmos klasės spartieji klavišai, įskaitant kelių elementų pasirinkimą, paieškos fokusavimą ir dialogo uždarymą, pagreitina kasdienį torrentų valdymą.
Pilnas qBittorrent API
Naudoja standartinę „qBittorrent WebAPI“, todėl „Sonarr“, „Radarr“, „Lidarr“ ir kiti „arr“ įrankiai veikia be jokios papildomos konfigūracijos.
Komplektuojamas bekendas
Pristatoma kaip „Docker“ modifikacija ant LinuxServer qBittorrent pagrindo, todėl vienas konteineris suteikia tiek torrent variklį, tiek modernią vartotojo sąsają.
Kodėl verta naudoti VueTorrent Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
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