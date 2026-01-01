Įdiek WatchState vienu spustelėjimu.
Savo serveryje talpinama sinchronizavimo sistema, kuri suderina peržiūrų istoriją įvairiose Plex, Jellyfin ir Emby sistemose.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su WatchState
„WatchState“ yra atvirojo kodo įrankis, sukurtas namų ūkiams, kurie naudoja daugiau nei vieną medijos serverį. Užuot pasikliaujant „Trakt“ ar kitomis trečiųjų šalių paslaugomis, jis tiesiogiai bendrauja su „Plex“, „Jellyfin“ ir „Emby“ API, kad išlaikytų atkūrimo būsenas, tęsimo pozicijas ir peržiūros istoriją nuoseklias visose prijungtose sistemose.
Savarankiškai talpinant „WatchState“ savo VPS serveryje, paskyros prieigos raktai, peržiūros duomenys ir webhook srautas lieka visiškai tavo kontrolėje. Konteineryje yra žiniatinklio sąsaja, skirta galinėms sistemoms pridėti, palaiko sinchronizavimą „daug su daugeliu“ arba vienpusį sinchronizavimą ir sujungia suplanuotus importavimus su realaus laiko webhook įvykiais, kad pakeitimai pasklistų per kelias sekundes.
Pagrindinės WatchState savybės
Daugelio backendų sinchronizavimas
Sinchronizuok peržiūros būseną daugelio su daugeliu arba vienpusiu būdu tarp Plex, Jellyfin ir Emby serverių iš vieno valdymo skydelio.
Webhook valdomi atnaujinimai
Paleidimo, pristabdymo ir „scrobble“ įvykiai gaunami tiesiogiai iš kiekvienos posistemės, todėl žiūrėjimo istorija atnaujinama per kelias sekundes, užuot laukus nuskaitymo.
Kelių naudotojų tapatybės
Susiekite kelis naudotojus iš skirtingų serverių su bendromis tapatybėmis ir sinchronizuokite kiekvieną šeimos narį, nepermaišant istorijų.
Nešiojamos atsarginės kopijos
Eksportuok visą kiekvienos posistemės veikimo būseną į perkeliamą formatą, kurį vėliau galėsi atkurti arba perkelti į kitą serverį.
Bibliotekos pariteto patikros
Aptik nesutampančius, neatitinkančius ar pasenusius įrašus ir atskleisk skirtumus tarp galinių sistemų, kad galėtum pataisyti metaduomenis, kol jie nesukels sinchronizavimo konfliktų.
Kelio atitikimas
Suderinkite elementus pagal bendrus medijos kelius, kai trūksta išorinių ID arba jie yra nepatikimi. Tai idealu bibliotekoms, paskirstytoms per kelias posistemes.
Kodėl verta naudoti WatchState Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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