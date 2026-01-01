Įdiek Fenrus vienu spustelėjimu.
Tavo asmeninis pagrindinis puslapis ir prietaisų skydelis, kuriame greitai pasieksi savo programas, svetaines ir paslaugas, naudodamas išmaniuosius programėlių valdiklius ir tinkintas paieškos sistemas.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Fenrus
Fenrus yra savarankiškai talpinamas asmeninis prietaisų skydelis, kuris pakeičia tavo naršyklės naujo skirtuko puslapį visiškai pritaikomu pagrindiniu puslapiu. Tvarkyk nuorodas ir programas grupėse, naudok išmaniuosius programėlių valdiklius, kurie gauna tiesioginius duomenis iš tokių paslaugų kaip Sonarr, Radarr ir Jellyfin, ir konfigūruok kelias paieškos sistemas su sparčiaisiais klavišais. Visos tavo asmeninės programos ir dažnai lankomos svetainės yra pasiekiamos vienu žvilgsniu iš vieno privataus puslapio.
Kadangi Fenrus veikia visiškai tavo paties VPS, jokie tavo programų URL, naudojimo įpročiai ar sukonfigūruotos paslaugos nėra bendrinami su trečiųjų šalių prietaisų skydelio paslaugomis. Duomenys saugomi lengvame LiteDB faile, o tai reiškia, kad nereikia valdyti jokios išorinės duomenų bazės – sąranka užtrunka kelias sekundes, o visa konfigūracija yra viename tome.
Pagrindinės Fenrus savybės
Išmanieji programėlės valdikliai
Prijunk paslaugas, tokias kaip Sonarr, Radarr, Jellyfin ir kitas, kad būtų rodoma tiesioginė būsena, skaičiai ir veiklos duomenys tiesiai tavo prietaisų skydelio plytelėse.
Pasirinktinės paieškos sistemos
Pridėk bet kurią paieškos sistemą su URL šablonu ir sparčiuoju klavišu, tada perjunk tarp Google, DuckDuckGo ar savo Searx egzemplioriaus vienu klavišo paspaudimu.
Sutvarkytos programėlių grupės
Suskirstyk nuorodas ir programas į pavadintas grupes, kad darbo programos, medijos paslaugos, namų automatika ir asmeninės svetainės būtų tvarkingai atskirtos.
Kelių naudotojų palaikymas
Kiekvienas vartotojas turi nepriklausomą prietaisų skydelio konfigūraciją, todėl kiekvienas namų ūkyje ar komandoje gali tvarkyti savo išdėstymą ir programėlių sąrašą.
Automatiniai faviconai
„Fenrus“ automatiškai atsiunčia piktogramas nuorodoms, kurioms nėra nustatyta jokia pasirinktinė piktograma, taip išlaikydamas tavo prietaisų skydelį vizualiai tvarkingą ir nereikalaujantį rankinio darbo.
Jokios išorinės duomenų bazės
Visa konfigūracija saugoma viename „LiteDB“ faile – nereikia „PostgreSQL“ ar „MySQL“, todėl atsarginės kopijos ir perkėlimai yra paprastas failo kopijavimas.
Kodėl verta naudoti Fenrus Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.
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