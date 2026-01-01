Deploy Apache SkyWalking in one click installation.
Open-source APM platform for distributed tracing, metrics, logs, and eBPF-based profiling across microservices.
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Ką gali kurti su Apache SkyWalking
Apache SkyWalking is a CNCF member project delivering end-to-end observability for cloud-native and distributed systems. It collects distributed traces, service metrics, log correlation, and continuous profiling via eBPF — giving engineering teams a unified view of their entire stack without stitching together separate tools. The built-in topology maps and alerting make it straightforward to identify latency hotspots, dependency failures, and anomalies before they escalate.
This deployment pairs the SkyWalking OAP server with BanyanDB, SkyWalking's native time-series storage engine, eliminating the need for an external Elasticsearch or other database. Self-hosting gives you full control over your telemetry data — trace payloads, service performance metrics, and profiling results stay entirely on your own infrastructure with no per-span pricing.
Pagrindinės Apache SkyWalking savybės
Paskirstytasis sekimas
Fiksuoja visas užklausų sekas tarp mikropaslaugų su automatiniu konteksto perdavimu, atskleidžiant paslaugų priklausomybes ir kiekvienos operacijos vėlavimo analizę.
eBPF profiliavimas
Nuolatinis procesoriaus ir atminties profiliavimas, naudojant eBPF, tikrina veikiantį procesą be kodo pakeitimų, nustatydamas karštąsias vietas produkcinėje aplinkoje be mėginių ėmimo papildomų sąnaudų.
Service Topology Maps
Automatiškai generuojamos realaus laiko topologijos diagramos rodo iškvietimų ryšius, klaidų dažnį ir pralaidumą tarp kiekvienos paslaugos jūsų architektūroje.
Log Correlation
Links log entries to the trace span that produced them so you can jump from a failed request directly to the relevant log lines without manual searching.
Native BanyanDB Storage
BanyanDB is SkyWalking's purpose-built time-series store, delivering high write throughput and efficient range queries without requiring Elasticsearch.
Kodėl verta naudoti Apache SkyWalking Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
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