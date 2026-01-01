Įdiek Invio vienu spustelėjimu.
Minimalistinė savarankiškai talpinama sąskaitų faktūrų sistema laisvai samdomiems darbuotojams ir mažoms komandoms be prenumeratos mokesčių.
Rinkis VPS planą Invio
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Invio
„Invio“ yra greita, tikslinga sąskaitų faktūrų išrašymo programa, sukurta laisvai samdomiems darbuotojams ir mažoms komandoms, kuriems reikia profesionalaus atsiskaitymo be visų CRM platformų sudėtingumo. Ji apima pagrindinį sąskaitų faktūrų išrašymo procesą – produktų katalogo valdymą, sąskaitų faktūrų kūrimą ir saugias nuorodas be slaptažodžio klientų prieigai – švarioje, lengvoje sąsajoje, kuri akimirksniu įkeliama net ir kuklioje aparatinėje įrangoje.
„Invio“ talpinimas tavo paties VPS serveryje reiškia, kad tavo finansiniai duomenys niekada nepasiekia trečiosios šalies serverio, be mokesčių už sąskaitą faktūrą ir be prenumeratos mokesčių. Sąskaitų faktūrų istorija, produktų katalogai ir klientų įrašai yra saugomi integruotoje „SQLite“ duomenų bazėje tavo paties infrastruktūroje, suteikiant tau visišką nuosavybės teisę į tavo verslo įrašus.
Pagrindinės Invio savybės
Produktų katalogas
Tvarkyk paslaugų ir prekių katalogą su kategorijomis, kad eilutės pozicijas galėtum pridėti prie naujų sąskaitų faktūrų per kelias sekundes su automatiškai užpildytomis kainomis ir aprašymais.
Be slaptažodžio klientų nuorodos
Dalinkis sąskaitomis saugiosiomis nuorodomis, kurias klientai gali atidaryti nesusikūrę paskyros, supaprastindamas mokėjimo peržiūros procesą.
Kelių kalbų palaikymas
Pilnas sąsajos vertimas į anglų, vokiečių, olandų ir portugalų kalbas leidžia apmokestinti tarptautinius klientus jų pageidaujama kalba.
Jokių prenumeratos mokesčių
Savitarnavimas panaikina nuolatines SaaS išlaidas – moki tik už VPS resursus, kuriuos jau naudoji, be kainos už sąskaitą arba už vartotoją.
Lengva architektūra
SQLite pagrindu veikianti saugykla be atskiros duomenų bazės paslaugos užtikrina paprastą diegimą ir minimalų išteklių naudojimą pradinio lygio VPS planuose.
Kodėl verta naudoti Invio Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.
Hostinger VPS tiesiog nepriekaištingas. Jis visada veikia. Visada greitas ir stabilus. Niekada nestringa, niekada neišsijungia.
Įmonei sekasi gerai, esu labai patenkintas konkrečiomis paslaugomis, kuriomis naudojuosi per juos. Jos nėra tokios brangios kaip kitur, kur yra tikrai puikūs VPS nustatymai ir kainų planai.
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AList
Savarankiškai priglobtas failų sąrašas ir „WebDAV“ serveris, palaikantis daugiau nei 30 saugyklų posistemių