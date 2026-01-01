Iki 69 % nuolaida Apache Zeppelin

Įdiek Apache Zeppelin vienu spustelėjimu.

Žiniatinklio sąsiuvinis interaktyviai duomenų analizei su Spark, SQL, Scala, Python ir R vienoje bendradarbiavimo erdvėje.

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DI valdomas VPS
5,49  /mėn.
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30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Įdiek Apache Zeppelin vienu spustelėjimu.

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69% nuolaida
KVM 1
17,99 
5,49  /mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99 
7,99  /mėn.
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Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99 
10,99  /mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99 
21,99  /mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99 
5,49  /mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99 
7,99  /mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99 
10,99  /mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99 
21,99  /mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su Apache Zeppelin

Apache Zeppelin yra atvirojo kodo žiniatinklio užrašinė, sukurta didelio masto interaktyviai duomenų analizei, naudojant tokius variklius kaip Apache Spark, Flink ir Hive. Skirtingai nei vienos kalbos užrašinės, Zeppelin naudoja prijungiamą interpretatorių architektūrą, kuri leidžia viename užraše maišyti Scala, SQL, Python, R ir shell pastraipas su bendrais duomenimis, o rezultatai perduodami tarp kalbų per integruotą lentelės formatą.

Savarankiškas Zeppelin talpinimas VPS serveryje išlaiko užrašines, duomenų rinkinių jungtis ir interpretatorių kredencialus tavo aplinkoje, pašalina valdomų užrašinių paslaugų kainodarą pagal vartotoją ir suteikia tau visišką kontrolę virš Spark konfigūracijos, JVM atminties ir priklausomybių valdymo.

Pradėti
Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės Apache Zeppelin savybės

Daugiakalbės pastraipos

Galima maišyti Scala, SQL, Python, R, Markdown ir shell viename užraše, naudojant Zeppelin interpretatorius, o rezultatai bendrinami tarp kalbų.

Natyvioji Spark integracija

Prisijunk prie Apache Spark iš karto, kad galėtum apdoroti paskirstytus duomenis, naudoti mašininį mokymąsi ir vykdyti srautines užduotis be rankinio derinimo.

Integruotos vizualizacijos

Paversk bet kokį SQL arba DataFrame rezultatą į stulpelines, linijines, skritulines, taškines arba suvestines diagramas be jokio braižymo kodo ir dinaminės formos įvestimis.

Interpretatoriaus ekosistema

Užklauskite JDBC duomenų bazes, Flink, Hive, Cassandra, Elasticsearch ir daugelį kitų sistemų, naudodami prijungiamus interpretatorius, sukonfigūruotus kiekvienam užrašui.

Bendradarbiavimo sąsiuviniai

Dalinkis tiesioginiais užrašais per URL, įterpk į prietaisų skydelius ir suplanuok naudodamas integruotą cron vykdiklį automatizuotam ataskaitų teikimui.

Kodėl verta naudoti Apache Zeppelin Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

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Pradėti
Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

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