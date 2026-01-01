Įdiek Apache Zeppelin vienu spustelėjimu.
Žiniatinklio sąsiuvinis interaktyviai duomenų analizei su Spark, SQL, Scala, Python ir R vienoje bendradarbiavimo erdvėje.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Apache Zeppelin
Apache Zeppelin yra atvirojo kodo žiniatinklio užrašinė, sukurta didelio masto interaktyviai duomenų analizei, naudojant tokius variklius kaip Apache Spark, Flink ir Hive. Skirtingai nei vienos kalbos užrašinės, Zeppelin naudoja prijungiamą interpretatorių architektūrą, kuri leidžia viename užraše maišyti Scala, SQL, Python, R ir shell pastraipas su bendrais duomenimis, o rezultatai perduodami tarp kalbų per integruotą lentelės formatą.
Savarankiškas Zeppelin talpinimas VPS serveryje išlaiko užrašines, duomenų rinkinių jungtis ir interpretatorių kredencialus tavo aplinkoje, pašalina valdomų užrašinių paslaugų kainodarą pagal vartotoją ir suteikia tau visišką kontrolę virš Spark konfigūracijos, JVM atminties ir priklausomybių valdymo.
Pagrindinės Apache Zeppelin savybės
Daugiakalbės pastraipos
Galima maišyti Scala, SQL, Python, R, Markdown ir shell viename užraše, naudojant Zeppelin interpretatorius, o rezultatai bendrinami tarp kalbų.
Natyvioji Spark integracija
Prisijunk prie Apache Spark iš karto, kad galėtum apdoroti paskirstytus duomenis, naudoti mašininį mokymąsi ir vykdyti srautines užduotis be rankinio derinimo.
Integruotos vizualizacijos
Paversk bet kokį SQL arba DataFrame rezultatą į stulpelines, linijines, skritulines, taškines arba suvestines diagramas be jokio braižymo kodo ir dinaminės formos įvestimis.
Interpretatoriaus ekosistema
Užklauskite JDBC duomenų bazes, Flink, Hive, Cassandra, Elasticsearch ir daugelį kitų sistemų, naudodami prijungiamus interpretatorius, sukonfigūruotus kiekvienam užrašui.
Bendradarbiavimo sąsiuviniai
Dalinkis tiesioginiais užrašais per URL, įterpk į prietaisų skydelius ir suplanuok naudodamas integruotą cron vykdiklį automatizuotam ataskaitų teikimui.
Kodėl verta naudoti Apache Zeppelin Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
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