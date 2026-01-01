Įdiekite „Gitea“ vienu spustelėjimu.
Lengva savarankiškai talpinama Git platforma su repozitorijomis, problemų sekimu ir komandos bendradarbiavimo įrankiais.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Gitea
„Gitea“ yra lengva, atvirojo kodo „Git“ talpinimo platforma, kuri suteikia komandoms privačią kodo saugyklą be didesnių „DevOps“ platformų pertekliaus. Ji teikia saugyklų valdymą, užklausas dėl pakeitimų, klaidų sekimą, kodo peržiūras ir SSH prieigą per švarią žiniatinklio sąsają – ir patogiai veikia su kukliais serverio ištekliais.
Savarankiškas „Gitea“ talpinimas tavo VPS serveryje reiškia, kad tavo išeities kodas ir bendradarbiavimo duomenys lieka infrastruktūroje, kurią tu valdai. Šis diegimas suporuoja „Gitea“ su „MySQL“ duomenų baze patikimam duomenų išsaugojimui ir apima SSH prievado persiuntimą, kad kūrėjai galėtų siųsti ir gauti pakeitimus naudodami standartines „Git“ darbo eigas.
Pagrindinės Gitea savybės
Saugyklos valdymas
Visapusiškas Git saugyklos talpinimas su šakų apsauga, sujungimo užklausomis ir kodo peržiūros darbo eigomis bet kokio dydžio komandoms.
Problemų sekimas
Integruota užduočių sekimo sistema su žymėmis, etapais ir projektų lentomis, skirta darbui organizuoti kartu su tavo kodu.
SSH ir HTTPS prieiga
Kūrėjai gali siųsti ir gauti per SSH arba HTTPS, naudodami savo turimus Git įrankius, nepakeisdami darbo eigos.
Webhooks ir CI/CD
„Webhook“ palaikymas ir integracijos su populiariomis CI/CD sistemomis leidžia automatizuotą testavimą ir diegimo gijas.
Lengvas pėdsakas
Gitea veikia efektyviai mažuose serveriuose, todėl jį praktiška diegti nedideliame VPS neprarandant našumo.
Kodėl verta naudoti Gitea Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
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