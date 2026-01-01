Įdiek TrailBase vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo „Firebase“ alternatyva su tipų saugiomis API, realaus laiko prenumeratomis, autentifikavimu ir administratoriaus sąsaja viename vykdomajame faile.
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Ką gali kurti su TrailBase
TrailBase yra submilisekundinė, vieno vykdomojo failo Firebase alternatyva, sukurta naudojant Rust, SQLite ir Wasmtime. Ji apjungia tipiškai saugias REST ir realaus laiko API, JWT pagrindu veikiančią autentifikaciją su OAuth2 teikėjais, integruotą WebAssembly vykdymo aplinką pasirinktinei serverio logikai ir patobulintą administratoriaus prietaisų skydelį į vieną dvejetainį failą – todėl visa backend sistema pristatoma kaip vienas procesas, nereikalaujantis jokios išorinės duomenų bazės valdymo.
Savo VPS serveryje talpinant TrailBase, vartotojų įrašai, programos duomenys ir autentifikavimo žetonai lieka visiškai jūsų kontrolėje, pašalinama BaaS kainodara pagal užklausas ir užtikrinama nuspėjama delsa dėl vietinės SQLite saugyklos. Klientų SDK, skirti TypeScript, Dart, Python, Rust, Go, Swift, Kotlin ir C#, palengvina integravimą su žiniatinklio ir mobiliosiomis programomis.
Pagrindinės TrailBase savybės
Tipų saugios API
Administratoriaus sąsajoje apibrėžus kolekcijas, „TrailBase“ automatiškai generuoja tipų saugius REST galinius taškus su JSON Schema, taip pašalindamas nestabilų ranka rašytą CRUD kodą.
Realaus laiko prenumeratos
Tiesioginio perdavimo realaus laiko API leidžia klientams prenumeruoti įrašų pakeitimus ir išlikti sinchronizuotiems be nuolatinio užklausų siuntimo, idealiai tinka bendradarbiavimo ir tiesiogiai atnaujinamoms programoms.
WebAssembly vykdymo aplinka
Vykdykite pasirinktinę serverio pusės logiką, parašytą JavaScript, Rust arba Go kalbomis, kaip izoliuotus WASM komponentus, be poreikio perkurti ar iš naujo paleisti serverį.
Integruotas autentifikavimas
Registracija el. paštu / slaptažodžiu ir „OAuth2“ teikėjai, tokie kaip „Google“ ir „Discord“, veikia iš karto, naudojant JWT ir atnaujinimo žetonus – nereikia jokios atskiros tapatybės paslaugos.
Administratoriaus valdymo skydelis
Supakuota žiniatinklio sąsaja leidžia tau valdyti lenteles, naršyti įrašus, konfigūruoti autentifikavimą ir tikrinti žurnalus, nerašant SQL ar REST užklausų rankiniu būdu.
Vienas vykdomasis failas su „SQLite“
Viskas veikia iš vieno Rust vykdomojo failo, kurio pagrindas yra SQLite, todėl diegimai išlieka paprasti, o užklausos – greitos, be atskiro duomenų bazės serverio.
Kodėl verta naudoti TrailBase Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
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