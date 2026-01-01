Įdiek Excalidraw vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo virtuali lenta, skirta kurti ranka piešto stiliaus diagramas, karkasinius modelius ir bendrus eskizus.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Excalidraw
Excalidraw yra elegantiška virtuali lenta, kuri techninį schemų braižymą paverčia kūrybiška, ranka piešta patirtimi. Skirtingai nei griežti, formalūs schemų braižymo įrankiai, Excalidraw apjungia organinę, eskizinę minčių generavimo lentos estetiką, kartu suteikdama skaitmeninį patogumą ir bendradarbiavimą realiuoju laiku su visišku šifravimu saugioms komandos sesijoms.
Savo VPS serveryje talpinant Excalidraw, tavo komanda gauna privatų, visada prieinamą virtualios lentos įrankį, kur tavo diagramos, architektūros eskizai ir minčių generavimo sesijos lieka visiškai tavo infrastruktūroje – jokių duomenų privatumo problemų, jokių prenumeratos mokesčių ir jokios priklausomybės nuo išorinių paslaugų.
Pagrindinės Excalidraw savybės
Rankomis piešta estetika
Generuoja diagramas organišku, eskiziniu stiliumi, kuris palengvina vizualizacijų kūrimą ir padaro sudėtingas idėjas prieinamesnes.
Bendradarbiavimas realiuoju laiku
Keli vartotojai gali piešti toje pačioje drobėje vienu metu, o nuo galo iki galo šifravimas užtikrina, kad sesijos būtų privačios ir saugios.
Begalinė drobė
Neribota piešimo erdvė leidžia komandoms laisvai plėsti diagramas, nereikalaujant pertvarkymo – idealu didelėms architektūros diagramoms ir idėjų generavimo sesijoms.
Lankstus eksportas
Eksportuok diagramas kaip PNG, SVG arba bendrinamas nuorodas, kad būtų lengva įterpti vaizdus į dokumentaciją, pristatymus ir dizaino įrankius.
Neprisijungus veikianti PWA
Veikia kaip progresyvioji žiniatinklio programa su vietine saugykla, todėl diagramos išlieka pasiekiamos net ir be aktyvaus interneto ryšio.
Kodėl verta naudoti Excalidraw Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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