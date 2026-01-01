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Atvirojo kodo CRM su integruotu dirbtinio intelekto agento palaikymu, 30 MCP įrankiais ir REST API, skirta klientų darbo eigų automatizavimui.
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Ką gali kurti su Relaticle
„Relaticle“ yra savarankiškai talpinama CRM platforma, kurios pagrindas – integruotas dirbtinio intelekto agentų palaikymas. Ji valdo kontaktus, įmones ir pardavimų kanalus per modernią „Filament“ sąsają, kartu atskleisdama 30 „Model Context Protocol“ įrankių, kurie leidžia DI agentams tiesiogiai skaityti ir rašyti CRM duomenis – nebraižant vartotojo sąsajos ir nepasikliaujant trapiomis integracijomis.
Skirtingai nuo tradicinių CRM sistemų, kurios DI prideda kaip papildomą funkciją, „Relaticle“ yra sukurta nuo pat pradžių tiek žmonių, tiek DI agentų veikimui, naudojant tą patį duomenų modelį. REST API suteikia visišką programinę prieigą, o „Laravel Horizon“ foninis procesas tvarko importavimą, pranešimus ir suplanuotą automatizavimą. Visi duomenys lieka „PostgreSQL“ duomenų bazėje jūsų infrastruktūroje.
Pagrindinės Relaticle savybės
Vietinis AI agento palaikymas
30 integruotų „Model Context Protocol“ įrankių leidžia dirbtinio intelekto agentams kurti kontaktus, atnaujinti pardavimų kanalus ir tiesiogiai užklausti CRM duomenis be individualizuotų integracijų.
Kontaktai ir pardavimų srautai
Valdyk kontaktus, įmones, sandorius ir pardavimų kanalus struktūrizuotoje CRM sistemoje, sukurtoje komandoms, kurioms reikia patikimos kiekvieno kliento santykių apskaitos.
Pilnas REST API
Išsami REST API atveria visus CRM objektus automatizavimo scenarijams, trečiųjų šalių integracijoms ir individualizuotoms ataskaitoms, neprisijungiant prie žiniatinklio sąsajos.
Fono darbų vykdymas
„Laravel Horizon“ apdoroja eilėje laukiančias užduotis, skirtas importavimui, pranešimams ir suplanuotoms užduotims, neblokuodamas žiniatinklio sąsajos intensyvių operacijų metu.
OAuth socialinis prisijungimas
Komandos nariai prisijungia naudodami GitHub arba Google paskyras, todėl nereikia tvarkyti atskiro prisijungimo duomenų rinkinio CRM sistemai.
Kodėl verta naudoti Relaticle Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
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