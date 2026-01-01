Įdiek Quasarr vienu spustelėjimu.
„JDownloader“ tiltas, kuris atveria „Newznab“ indeksuotoją ir „SABnzbd“ atsisiuntimo klientą visai „Arr“ medijos sistemai.
Rinkis VPS planą Quasarr
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Quasarr
„Quasarr“ yra lengva „Python“ paslauga, kuri apsimeta esanti ir „Newznab“ indeksuotojas, ir „SABnzbd“ atsisiuntimo klientas, tada kiekvieną atsisiuntimą nukreipia į „JDownloader 2“ per savo „My JDownloader“ debesies API. Rezultatas – vientisas tiltas, leidžiantis „Radarr“, „Sonarr“, „Lidarr“, „Prowlarr“ ir „Magazarr“ ieškoti ir atsisiųsti iš vieno paspaudimo talpinimo paslaugų teikėjų, niekada neliečiant tikrojo „Usenet“ ar „BitTorrent“.
Savo „Quasarr“ talpinimas VPS serveryje palaiko tiltą prisijungusį visą parą, kartu su „JDownloader“, ir apima integruotą CAPTCHA iššifravimo srautą apsaugotoms nuorodoms. Aktyvūs „GitHub“ rėmėjai gali prijungti „SponsorsHelper“, kad automatiškai išspręstų CAPTCHA.
Pagrindinės Quasarr savybės
JDownloader tiltas
Persiunčia kiekvieną atsisiuntimą iš Radarr, Sonarr, Lidarr ir Magazarr tiesiai į JDownloader 2 per My JDownloader debesies API.
Newznab indeksuotojas
„Quasarr“ pateikia su „Newznab“ suderinamą paieškos galinį tašką, kad „Arr“ paketas galėtų rasti leidimus palaikomuose vieno paspaudimo talpinimo paslaugų teikėjuose, naudodamas IMDb ID arba tekstines užklausas.
SABnzbd kliento emuliacija
Veikia kaip SABnzbd atsisiuntimo klientas, kad Radarr, Sonarr ir Lidarr galėtų įdėti į eilę, stebėti ir importuoti užbaigtus atsisiuntimus, visiškai nekeičiant jų darbo eigos.
CAPTCHA iššifravimas
Integruotas nuorodų iššifravimas tvarko CAPTCHA apsaugotus leidimus, su pasirenkamais Tampermonkey scenarijais ir SponsorsHelper integracija automatiniam išsprendimui.
Kategorijos ir veidrodžio valdymas
Baltieji sąrašai pagal kategorijas, skirti pagrindinių kompiuterių pavadinimams ir atsisiuntimo veidrodžiams, leidžia tavo bibliotekai naudoti tik tuos šaltinius, kuriais pasitiki, nekeičiant Arr konfigūracijos.
Pranešimai ir autentifikavimas
Pasirenkami „Discord“ ir „Telegram“ pranešimai bei formos arba HTTP Basic autentifikavimas apsaugo žiniatinklio vartotojo sąsają ir leidžia tau būti informuotam.
Kodėl verta naudoti Quasarr Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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