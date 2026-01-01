Įdiek SuggestArr vienu spustelėjimu.
Automatinė medijos rekomendacijų sistema, kuri analizuoja žiūrėjimo istoriją ir užklausia panašaus turinio per Seer.
Rinkis VPS planą SuggestArr
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su SuggestArr
„SuggestArr“ prisijungia prie tavo medijos serverio (Jellyfin, Plex arba Emby) ir tavo „Seer“ egzemplioriaus, kad automatizuotų medijos atradimo ir užklausų ciklą. Jis nuskaito naujausią peržiūrų istoriją, randa panašius filmus ir TV laidas per TMDb duomenų bazę ir automatiškai pateikia atsisiuntimo užklausas pagal konfigūruojamą tvarkaraštį – užbaigdamas ciklą tarp to, ką žiūri šiandien, ir to, kas rytoj pasirodys tavo bibliotekoje.
Skirtingai nei rankinės užklausų darbo eigos, „SuggestArr“ veikia be priežiūros. Pasirenkamas DI režimas, naudojantis bet kokią su „OpenAI“ suderinamą API (įskaitant vietinį „Ollama“), prideda itin suasmenintų rekomendacijų su natūralios kalbos paieška. Sąranka atliekama per žiniatinklio vartotojo sąsajos vedlį po diegimo – diegimo metu nereikia jokių API kredencialų.
Pagrindinės SuggestArr savybės
Žiūrėjimo istorijos analizė
Nuskaito naujausią peržiūrų istoriją iš Jellyfin, Plex ar Emby, kad nustatytų, ką vartotojai žiūri, ir pateiktų tinkamus kandidatus naujoms rekomendacijoms.
Automatinis užklausos pateikimas
Siunčia medijos užklausas tiesiai į tavo Seer egzempliorių pagal konfigūruojamą cron tvarkaraštį, nereikalaujant jokio rankinio įsikišimo po pradinio nustatymo.
TMDb paremtos rekomendacijos
Atranda panašius pavadinimus, naudodama „The Movie Database“ API, su filtrais pagal žanrą, įvertinimą, išleidimo metus, kalbą ir transliacijos prieinamumą.
DI valdomas atradimas
Pasirenkama LLM integracija su „OpenAI“, „Ollama“, „Gemini“ arba „LiteLLM“ teikia personalizuotas rekomendacijas ir leidžia ieškoti medijos natūralia kalba.
Realaus laiko žurnalo peržiūros priemonė
Integruotas prietaisų skydelis su realiu laiku filtruojamais žurnalais, tiksliai rodantis, kas buvo rekomenduota, paprašyta ir praleista kiekvieno automatizavimo vykdymo metu.
Kodėl verta naudoti SuggestArr Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Praradęs prieigą prie savarankiškai talpinamo n8n, susisiekiau su Hostinger ir jie pranoko visus mano lūkesčius. Kodee ir Muhamedas iš aptarnavimo komandos buvo ypač kantrūs bei rūpestingi.
Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.
Hostinger VPS tiesiog nepriekaištingas. Jis visada veikia. Visada greitas ir stabilus. Niekada nestringa, niekada neišsijungia.
Įmonei sekasi gerai, esu labai patenkintas konkrečiomis paslaugomis, kuriomis naudojuosi per juos. Jos nėra tokios brangios kaip kitur, kur yra tikrai puikūs VPS nustatymai ir kainų planai.