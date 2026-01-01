Įdiek Heimdall vieno paspaudimo diegimu.
Elegantiškas programos prietaisų skydelis, skirtas centralizuoti prieigą prie visų tavo žiniatinklio paslaugų ir savarankiškai talpinamų programėlių.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Heimdall
Heimdall yra specialiai sukurta programų valdymo panelė, kuri pakeičia netvarkingas naršyklės žymes švaria, vizualia sąsaja, skirta pasiekti visas tavo žiniatinklio programas ir paslaugas. Ji palaiko patobulintas integracijas su populiariais savarankiškai talpinamais įrankiais, tokiais kaip Sonarr, Radarr ir SABnzbd, rodydama tiesioginę statistiką tiesiai prietaisų skydelio plytelėse, kad galėtum akimirksniu stebėti paslaugų būklę.
Savarankiškas Heimdall talpinimas tavo VPS serveryje suteikia tau nuolatinį, visada pasiekiamą pradžios puslapį, pasiekiamą iš bet kurio įrenginio, be jokių išorinių priklausomybių ir visišką tavo prietaisų skydelio išdėstymo, temų ir API integracijų kontrolę.
Pagrindinės Heimdall savybės
Tiesioginė paslaugų statistika
Patobulintos integracijos su Sonarr, Radarr, NZBGet ir kitomis rodo realaus laiko statistiką tiesiogiai prietaisų skydelio plytelėse.
Integruota paieška
Integruota paieškos juosta palaiko Google, Bing ir DuckDuckGo, todėl Heimdall tampa galinga naršyklės pradžios puslapiu.
Automatinis piktogramų aptikimas
Automatiškai užpildo piktogramas ir spalvas atpažintoms Foundation programėlėms, sumažinant rankinio konfigūravimo pastangas.
Kelių naudotojų palaikymas
Kiekvienas vartotojas gauna savo valdymo pulto konfigūraciją, tinkamą bendriems namų laboratorijų ir komandos aplinkoms.
Filtravimas pagal žymas
Tvarkykite dideles programėlių kolekcijas naudodami žymas, kad galėtumėte greitai filtruoti ir naršyti tarp paslaugų kategorijų.
Kodėl verta naudoti Heimdall Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.
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