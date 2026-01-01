Įdiek Zen vienu spustelėjimu.
Minimalistinė, savarankiškai talpinama užrašų programa su Markdown palaikymu, BM25 viso teksto paieška ir prieiga neprisijungus per PWA.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Zen
„Zen“ yra minimalistinė, savarankiškai talpinama užrašų programa, sukurta kaip vienas lengvas „Go“ dvejetainis failas, naudojantis tik apie 20 MB atminties. Užrašai saugomi „markdown“ formatu „SQLite“ duomenų bazėje su BM25 viso teksto paieška, žymėmis pagrįstu organizavimu, kodo blokų sintaksės paryškinimu ir sparčiaisiais klavišais greitai navigacijai.
Savarankiškai talpinant „Zen“ VPS serveryje, visi užrašai lieka privatūs tavo nuosavoje infrastruktūroje, be debesų sinchronizavimo mokesčių ar trečiųjų šalių prieigos. Neprisijungus veikiantis PWA palaikymas reiškia, kad užrašai pasiekiami net ir be interneto ryšio, o minimalus resursų poreikis leidžia „Zen“ patogiai veikti kartu su kitomis paslaugomis mažame VPS serveryje.
Pagrindinės Zen savybės
Markdown pastabos
Rašyk užrašus standartiniu „Markdown“ formatu su kodo blokų palaikymu, formatavimo spartiaisiais klavišais ir švariu peržiūros režimu.
BM25 visatekstė paieška
Akimirksniu rask užrašus naudodami BM25 reitinguotą viso teksto paiešką, kuri pirmiausia pateikia tinkamiausius rezultatus.
Žymų tvarkymas
Tvarkykite užrašus naudodami žymes, kad galėtumėte lanksčiai juos kategorizuoti, be griežtų aplankų hierarchijų.
Neprisijungus PWA
Įdiek „Zen“ kaip progresyviąją žiniatinklio programėlę, kad galėtum neprisijungęs pasiekti savo užrašus be interneto ryšio.
Minimalus išteklių sunaudojimas
Zen, sukurta kaip vienas Go dvejetainis failas ir naudojanti maždaug 20 MB RAM, efektyviai veikia net ir mažiausiuose VPS kartu su kitomis paslaugomis.
Kodėl verta naudoti Zen Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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