Iki 69 % nuolaida Chevereto

Įdiek Chevereto vienu spustelėjimu.

Savarankiškai talpinama paveikslėlių ir vaizdo įrašų dalijimosi platforma, skirta sukurti savo Imgur ar Flickr stiliaus medijos bendruomenę.

Publikuok savo programėlę internete akimirksniu
Nemokamos automatinės savaitinės atsarginės kopijos
DI valdomas VPS
5,49  /mėn.
Rinktis planą
30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Įdiek Chevereto vienu spustelėjimu.

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69% nuolaida
KVM 1
17,99 
5,49  /mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99 
7,99  /mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99 
10,99  /mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99 
21,99  /mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99 
5,49  /mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99 
7,99  /mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99 
10,99  /mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99 
21,99  /mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su Chevereto

Chevereto yra brandi, savarankiškai talpinama nuotraukų ir vaizdo įrašų talpinimo platforma, kuria bendruomenės pasitiki nuo 2007 m. Ji suteikia viską, ko reikia norint paleisti visapusišką medijos dalijimosi svetainę – vartotojų registraciją, profilius, dviejų veiksnių autentifikavimą, pažangią medijos organizaciją per kategorijas, žymas ir albumus, taip pat detalius privatumo valdiklius kiekvienam įkėlimui, skirtus viešam, privačiam ar slaptažodžiu apsaugotam turiniui.

Paleidus Chevereto savo VPS serveryje, kiekvienas įkėlimas, vartotojo paskyra ir pajamų srautas lieka visiškai jūsų kontrolėje, be jokių mokesčių už nuotraukas ar turinio apribojimų. Šis šablonas sujungia Chevereto su MariaDB turinio metaduomenims ir Redis greitam sesijų bei talpyklos saugojimui, o Traefik automatiškai tvarko HTTPS maršrutizavimą, todėl platforma yra paruošta priimti pirmąjį įkėlimą per kelias minutes.

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Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės Chevereto savybės

Nuotraukų ir vaizdo įrašų dalijimasis

Talpinkite nuotraukas ir vaizdo įrašus su miniatiūromis, įterptais grotuvais ir tiesioginėmis nuorodomis, paruoštomis bendrinti bet kurioje platformoje.

Albumai ir žymės

Sutvarkyk turinį į albumus ir suskirstyk įkėlimus pagal žymas, kad lankytojai galėtų naršyti ir ieškoti didėjančioje medijos bibliotekoje.

Vartotojų paskyros ir vaidmenys

Registruoti vartotojai gauna profilius, dviejų veiksnių autentifikavimą ir rolėmis pagrįstus leidimus, valdomus per administratoriaus skydelį.

Privatumo nustatymai

Privatumo nustatymai įkeliant leidžia savininkams nustatyti turinį kaip viešą, privatų arba apsaugotą slaptažodžiu, kad atitiktų bet kokį dalijimosi scenarijų.

Daugiakalbė sąsaja

Sukurkite bendruomenę bet kuria iš 30+ palaikomų kalbų, neįdiegę papildomų paketų ar temų.

Kodėl verta naudoti Chevereto Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Norint padidinti įkėlimo greitį, rinkis serverio vietą arti savo auditorijos. Duomenų centrus turime Šiaurės Amerikoje, Europoje, Azijoje ir Pietų Amerikoje.
Pradėti
Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.

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Išbandyk be jokios rizikos su mūsų 30 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos rasi pinigų grąžinimo politikoje.

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Immich yra didelio našumo savarankiškai talpinamas nuotraukų ir vaizdo įrašų valdymo sprendimas

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