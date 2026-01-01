Įdiek Chevereto vienu spustelėjimu.
Savarankiškai talpinama paveikslėlių ir vaizdo įrašų dalijimosi platforma, skirta sukurti savo Imgur ar Flickr stiliaus medijos bendruomenę.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Chevereto
Chevereto yra brandi, savarankiškai talpinama nuotraukų ir vaizdo įrašų talpinimo platforma, kuria bendruomenės pasitiki nuo 2007 m. Ji suteikia viską, ko reikia norint paleisti visapusišką medijos dalijimosi svetainę – vartotojų registraciją, profilius, dviejų veiksnių autentifikavimą, pažangią medijos organizaciją per kategorijas, žymas ir albumus, taip pat detalius privatumo valdiklius kiekvienam įkėlimui, skirtus viešam, privačiam ar slaptažodžiu apsaugotam turiniui.
Paleidus Chevereto savo VPS serveryje, kiekvienas įkėlimas, vartotojo paskyra ir pajamų srautas lieka visiškai jūsų kontrolėje, be jokių mokesčių už nuotraukas ar turinio apribojimų. Šis šablonas sujungia Chevereto su MariaDB turinio metaduomenims ir Redis greitam sesijų bei talpyklos saugojimui, o Traefik automatiškai tvarko HTTPS maršrutizavimą, todėl platforma yra paruošta priimti pirmąjį įkėlimą per kelias minutes.
Pagrindinės Chevereto savybės
Nuotraukų ir vaizdo įrašų dalijimasis
Talpinkite nuotraukas ir vaizdo įrašus su miniatiūromis, įterptais grotuvais ir tiesioginėmis nuorodomis, paruoštomis bendrinti bet kurioje platformoje.
Albumai ir žymės
Sutvarkyk turinį į albumus ir suskirstyk įkėlimus pagal žymas, kad lankytojai galėtų naršyti ir ieškoti didėjančioje medijos bibliotekoje.
Vartotojų paskyros ir vaidmenys
Registruoti vartotojai gauna profilius, dviejų veiksnių autentifikavimą ir rolėmis pagrįstus leidimus, valdomus per administratoriaus skydelį.
Privatumo nustatymai
Privatumo nustatymai įkeliant leidžia savininkams nustatyti turinį kaip viešą, privatų arba apsaugotą slaptažodžiu, kad atitiktų bet kokį dalijimosi scenarijų.
Daugiakalbė sąsaja
Sukurkite bendruomenę bet kuria iš 30+ palaikomų kalbų, neįdiegę papildomų paketų ar temų.
Kodėl verta naudoti Chevereto Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
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