Iki 69 % nuolaida Apache ShenYu

Įdiek Apache ShenYu vienu spustelėjimu.

Didelio našumo natyvūs Java API vartai, skirti paslaugų tarpiniam serveriui, protokolų konvertavimui ir API valdymui dideliu mastu.

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DI valdomas VPS
5,49  /mėn.
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Įdiek Apache ShenYu vienu spustelėjimu.

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69% nuolaida
KVM 1
17,99 
5,49  /mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99 
7,99  /mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99 
10,99  /mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99 
21,99  /mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99 
5,49  /mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99 
7,99  /mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99 
10,99  /mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99 
21,99  /mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su Apache ShenYu

„Apache ShenYu“ yra atvirojo kodo, „Java“ pagrindu sukurtas API šliuzas, sukurtas mikropaslaugų aplinkoms, kurioms reikalingas didelis pralaidumas ir maža delsa. Jis veikia kaip vieningas įėjimo taškas maršrutizavimui, protokolų konvertavimui ir srauto valdymui paslaugoms, sukurtoms naudojant „Apache Dubbo“, „Spring Cloud“, „gRPC“, „SOFA“, „WebSocket“ ir kt. Karštojo keitimo papildinių architektūra leidžia tau įjungti arba išjungti srauto valdymo politiką – užklausų ribojimą, autentifikavimą, WAF, grandinės nutraukimą – nereikia iš naujo paleisti šliuzo.

Pridėta administratoriaus konsolė suteikia tavo komandai matomumą realiuoju laiku ir dinaminį valdymą maršrutizavimo taisyklėms, selektoriams ir sistemos leidimams per naršyklės pagrindu veikiantį prietaisų skydelį. Savarankiškas „ShenYu“ talpinimas tavo VPS serveryje išlaiko API srautą tavo infrastruktūroje, pašalina debesies išeinančio srauto mokesčius už užklausą ir leidžia tau taikyti valdymo politiką, nepriklausant nuo valdomos API šliuzo paslaugos.

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Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės Apache ShenYu savybės

Keičiami veikiant įskiepiai

Įjungti, išjungti arba perkonfigūruoti srauto papildinius — srauto ribojimą, autentifikavimą, WAF ir kt. — vykdymo metu, neperkraunant šliuzo ir nenutraukiant tiesioginio srauto.

Daugiaprotokolinis palaikymas

Perduoti užklausas per Apache Dubbo, Spring Cloud, gRPC, SOFA, TARS, WebSocket ir MQTT iš vieno šliuzo įėjimo taško.

Dinamiškas eismo valdymas

Apibrėžkite maršrutizavimo parinkiklius ir taisykles per administravimo sąsają, kurie įsigalioja iš karto, suteikdami operacijų komandoms detalią kontrolę, kuris aukštesnio lygio serveris gauna kiekvieną užklausą.

Integruotas stebimumas

Paskirstytasis sekimas, metrikų eksportavimas ir struktūrizuoto registravimo integravimas suteikia tau visapusišką matomumą apie API vėlavimą ir klaidų dažnį visose tarpininkaujančiose paslaugose.

„OAuth 2.0“ ir JWT autentifikavimas

Apsaugok savo API naudojant OAuth 2.0, JWT prieigos rakto patvirtinimą arba pasirinktinį parašo patvirtinimą vartų lygmenyje, prieš užklausoms pasiekiant tavo vidines paslaugas.

Kodėl verta naudoti Apache ShenYu Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

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Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

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