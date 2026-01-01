Įdiek Apache ShenYu vienu spustelėjimu.
Didelio našumo natyvūs Java API vartai, skirti paslaugų tarpiniam serveriui, protokolų konvertavimui ir API valdymui dideliu mastu.
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Ką gali kurti su Apache ShenYu
„Apache ShenYu“ yra atvirojo kodo, „Java“ pagrindu sukurtas API šliuzas, sukurtas mikropaslaugų aplinkoms, kurioms reikalingas didelis pralaidumas ir maža delsa. Jis veikia kaip vieningas įėjimo taškas maršrutizavimui, protokolų konvertavimui ir srauto valdymui paslaugoms, sukurtoms naudojant „Apache Dubbo“, „Spring Cloud“, „gRPC“, „SOFA“, „WebSocket“ ir kt. Karštojo keitimo papildinių architektūra leidžia tau įjungti arba išjungti srauto valdymo politiką – užklausų ribojimą, autentifikavimą, WAF, grandinės nutraukimą – nereikia iš naujo paleisti šliuzo.
Pridėta administratoriaus konsolė suteikia tavo komandai matomumą realiuoju laiku ir dinaminį valdymą maršrutizavimo taisyklėms, selektoriams ir sistemos leidimams per naršyklės pagrindu veikiantį prietaisų skydelį. Savarankiškas „ShenYu“ talpinimas tavo VPS serveryje išlaiko API srautą tavo infrastruktūroje, pašalina debesies išeinančio srauto mokesčius už užklausą ir leidžia tau taikyti valdymo politiką, nepriklausant nuo valdomos API šliuzo paslaugos.
Pagrindinės Apache ShenYu savybės
Keičiami veikiant įskiepiai
Įjungti, išjungti arba perkonfigūruoti srauto papildinius — srauto ribojimą, autentifikavimą, WAF ir kt. — vykdymo metu, neperkraunant šliuzo ir nenutraukiant tiesioginio srauto.
Daugiaprotokolinis palaikymas
Perduoti užklausas per Apache Dubbo, Spring Cloud, gRPC, SOFA, TARS, WebSocket ir MQTT iš vieno šliuzo įėjimo taško.
Dinamiškas eismo valdymas
Apibrėžkite maršrutizavimo parinkiklius ir taisykles per administravimo sąsają, kurie įsigalioja iš karto, suteikdami operacijų komandoms detalią kontrolę, kuris aukštesnio lygio serveris gauna kiekvieną užklausą.
Integruotas stebimumas
Paskirstytasis sekimas, metrikų eksportavimas ir struktūrizuoto registravimo integravimas suteikia tau visapusišką matomumą apie API vėlavimą ir klaidų dažnį visose tarpininkaujančiose paslaugose.
„OAuth 2.0“ ir JWT autentifikavimas
Apsaugok savo API naudojant OAuth 2.0, JWT prieigos rakto patvirtinimą arba pasirinktinį parašo patvirtinimą vartų lygmenyje, prieš užklausoms pasiekiant tavo vidines paslaugas.
Kodėl verta naudoti Apache ShenYu Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
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