Įdiek Marreta vienu spustelėjimu.
Savo serveryje talpinamas interneto turinio tarpinis serveris, kuris nuskaito ir išvalo straipsnius, kad būtų galima skaityti be blaškančių elementų ir sekimo.
Rinkis VPS planą Marreta
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Marreta
„Marreta“ yra savarankiškai talpinamas žiniatinklio tarpinis serveris, kuris nuskaito ir apdoroja tinklalapius, kad pateiktų švarias, lengvai skaitomas versijas be sekimo slapukų, reklamų ir prieigos apribojimų. Jis normalizuoja URL adresus, pašalina triukšmą iš HTML išvesties ir talpina rezultatus vietoje, kad pakartotiniai skaitymai būtų pateikiami akimirksniu. Tinkintos taisyklės kiekvienam domenui leidžia tau tiksliai sureguliuoti, kaip konkrečios svetainės yra valomos ir atvaizduojamos.
Paleidus „Marreta“ savo VPS serveryje, visas apdorojimas vyksta tavo kontroliuojamoje infrastruktūroje – jokia trečiosios šalies skaitymo paslauga negauna tavo naršymo istorijos. Rezultatas – privati, greita ir savarankiška alternatyva debesų pagrindu veikiantiems skaitymo tarpiniams serveriams, be naudojimo apribojimų ir be duomenų, paliekančių tavo serverį.
Pagrindinės Marreta savybės
URL valymas ir normalizavimas
Pašalina sekimo parametrus, peradresavimus ir užklausų triukšmą iš URL adresų prieš juos nuskaitant, kiekvieną kartą sugeneruodamas švarias kanonines nuorodas.
Be slapukų turinio gavimas
Atsisiunčia puslapius be slapukų ar identifikuojančių antraščių, apeinant iššokančiuosius langus dėl slapukų sutikimo ir slapukais pagrįstus prieigos vartus.
HTML optimizavimas
Pašalina reklamas, scenarijus, iššokančiuosius langus ir ne turinio elementus, kad pateiktų švarią, greitai įkeliamą puslapio versiją.
Išmanusis talpinimas
Apdorotus puslapius talpina lokaliai, todėl pakartotinai apsilankius, jie įkeliami iškart, nebereikalaujant iš naujo gauti ar apdoroti pirminio puslapio.
Domenų pasirinktinės taisyklės
Taikyk svetainei būdingą CSS pašalinimą, „JavaScript“ įterpimą ir pasirinktines antraštes ar slapukų taisykles, kad tiksliai sureguliuotum išvestį bet kuriam domenui.
JSON API prieiga
Kiekvienas apdorotas URL taip pat pasiekiamas kaip JSON API atsakymas, todėl „Marreta“ lengva integruoti į automatizavimo darbo eigas.
Kodėl verta naudoti Marreta Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.
Hostinger VPS tiesiog nepriekaištingas. Jis visada veikia. Visada greitas ir stabilus. Niekada nestringa, niekada neišsijungia.
Įmonei sekasi gerai, esu labai patenkintas konkrečiomis paslaugomis, kuriomis naudojuosi per juos. Jos nėra tokios brangios kaip kitur, kur yra tikrai puikūs VPS nustatymai ir kainų planai.
Atrask daugiau programų diegimui
Anki Sync Server Enhanced
Savitvarkis „Anki“ sinchronizavimo serveris su kelių vartotojų palaikymu, atsarginėmis kopijomis ir žiniatinklio valdymo pultu