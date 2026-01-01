Iki 69 % nuolaida Habitica

Įdiek Habitica vienu spustelėjimu.

Žaidybinė produktyvumo programėlė, kuri įpročius, kasdienes užduotis ir darbų sąrašus paverčia RPG nuotykiu su personažo tobulėjimu ir socialinėmis užduotimis.

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DI valdomas VPS
5,49/mėn.
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30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Įdiek Habitica vienu spustelėjimu.

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69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su Habitica

Habitica paverčia produktyvumą vaidmenų žaidimu, kuriame atlikdamas realaus pasaulio užduotis pakeli savo personažo lygį, uždirbi aukso ir atrakini įrangą. Kurk įpročius, kad stebėtum pasikartojančius veiksmus, kasdienes užduotis, kurios atsinaujina kiekvieną dieną, ir vienkartines užduotis — praleidus bet kurią iš jų, tavo avataro sveikata sumažėja, taip sukuriama tikra atskaitomybė per žaidimo mechaniką.

Socialinės funkcijos leidžia tau prisijungti prie gildijų, dalyvauti iššūkiuose ir vykdyti grupines užduotis, kuriose komandos nugalėja monstrus kartu atlikdamos užduotis. Talpinimas savo VPS serveryje leidžia tau kontroliuoti visus įpročių duomenis, personažo progresą ir socialinę istoriją, nepriklausant nuo viešosios paslaugos.

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Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės Habitica savybės

RPG užduočių valdymas

Uždirbk patirties, aukso ir įrangos atlikdamas realias užduotis — tobulink savo personažą taip pat, kaip tobulini savo įpročius.

Įpročiai ir kasdieniai

Stebėk pasikartojančius veiksmus įpročiais ir nustatyk kasdienes užduotis, kurios atsinaujina kiekvieną dieną, su sveikatos nuobaudomis už praleistas užduotis.

Grupės užduotys

Susiburk su draugais ar kolegomis, kad kartu nugalėtumėte monstrus — kiekviena atlikta užduotis daro žalą, paverčiant grupės atskaitomybę tikrai smagia.

Klasių sistema

Atrakink kario, mago, plėšiko ar gydytojo klases 10 lygyje, kiekviena su unikaliais gebėjimais, kurie papildo skirtingus produktyvumo stilius.

Pasirinktiniai apdovanojimai

Sukurk asmenines paskatas, susietas su užduočių atlikimu – naudok uždirbtą auksą, kad atrakintum realaus pasaulio prizus, kuriuos pats apibrėši.

Kodėl verta naudoti Habitica Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

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Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

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