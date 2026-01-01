Įdiek Habitica vienu spustelėjimu.
Žaidybinė produktyvumo programėlė, kuri įpročius, kasdienes užduotis ir darbų sąrašus paverčia RPG nuotykiu su personažo tobulėjimu ir socialinėmis užduotimis.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Habitica
Habitica paverčia produktyvumą vaidmenų žaidimu, kuriame atlikdamas realaus pasaulio užduotis pakeli savo personažo lygį, uždirbi aukso ir atrakini įrangą. Kurk įpročius, kad stebėtum pasikartojančius veiksmus, kasdienes užduotis, kurios atsinaujina kiekvieną dieną, ir vienkartines užduotis — praleidus bet kurią iš jų, tavo avataro sveikata sumažėja, taip sukuriama tikra atskaitomybė per žaidimo mechaniką.
Socialinės funkcijos leidžia tau prisijungti prie gildijų, dalyvauti iššūkiuose ir vykdyti grupines užduotis, kuriose komandos nugalėja monstrus kartu atlikdamos užduotis. Talpinimas savo VPS serveryje leidžia tau kontroliuoti visus įpročių duomenis, personažo progresą ir socialinę istoriją, nepriklausant nuo viešosios paslaugos.
Pagrindinės Habitica savybės
RPG užduočių valdymas
Uždirbk patirties, aukso ir įrangos atlikdamas realias užduotis — tobulink savo personažą taip pat, kaip tobulini savo įpročius.
Įpročiai ir kasdieniai
Stebėk pasikartojančius veiksmus įpročiais ir nustatyk kasdienes užduotis, kurios atsinaujina kiekvieną dieną, su sveikatos nuobaudomis už praleistas užduotis.
Grupės užduotys
Susiburk su draugais ar kolegomis, kad kartu nugalėtumėte monstrus — kiekviena atlikta užduotis daro žalą, paverčiant grupės atskaitomybę tikrai smagia.
Klasių sistema
Atrakink kario, mago, plėšiko ar gydytojo klases 10 lygyje, kiekviena su unikaliais gebėjimais, kurie papildo skirtingus produktyvumo stilius.
Pasirinktiniai apdovanojimai
Sukurk asmenines paskatas, susietas su užduočių atlikimu – naudok uždirbtą auksą, kad atrakintum realaus pasaulio prizus, kuriuos pats apibrėši.
Kodėl verta naudoti Habitica Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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