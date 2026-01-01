Įdiek CryptPad vienu spustelėjimu.
Visiškai šifruotas bendradarbiavimo biuro programų paketas, kuriame serveris niekada nemato tavo dokumentų turinio.
Rinkis VPS planą CryptPad
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su CryptPad
„CryptPad“ yra atvirojo kodo, nuo galo iki galo šifruotas bendradarbiavimo biuro programų paketas. Skirtingai nei debesies redaktoriai, kurie dokumentus serveryje saugo atviru tekstu, „CryptPad“ viską šifruoja naršyklėje, prieš tai, kai duomenys pasiekia serverį – tai reiškia, kad paslaugos teikėjas niekada neturi prieigos prie to, ką vartotojai rašo, piešia ar kuria. Ši nulinio žinojimo architektūra tinka komandoms, tvarkančioms jautrią informaciją, organizacijoms, kurioms taikomi griežti duomenų reglamentai, arba visiems, kurie nori bendradarbiauti realiuoju laiku, nepasitikėdami paslaugos teikėju su savo turiniu.
Savarankiškas „CryptPad“ talpinimas tavo VPS hostingu suteikia tau visišką kontrolę tavo komandos dokumentams, vartotojo duomenims ir saugyklai – be naudojimo apribojimų, be prenumeratos mokesčių ir be išorinės debesies priklausomybės.
Pagrindinės CryptPad savybės
Nulinio žinojimo šifravimas
Visas dokumentų turinys yra užšifruojamas naršyklėje prieš pasiekiant serverį, todėl prieglobos teikėjas – įskaitant tave – niekada negali perskaityti saugomų dokumentų.
Pilnas biuro programų paketas
Kurk ir bendradarbiauk raiškiojo teksto dokumentais, skaičiuoklėmis, pristatymais, kodo failais, Kanban lentomis, baltosiomis lentomis ir formomis – viską realiuoju laiku.
Svečių bendradarbiavimas
Bendrink bet kokį dokumentą per nuorodą, ir bendradarbiai gali redaguoti neprisiregistravę, o visas šifravimas nuo galo iki galo yra užtikrinamas visą laiką.
Komandos diskai
Tvarkyk dokumentus bendrose komandos saugyklose su aplankų struktūromis ir detaliomis prieigos teisėmis skirtingiems nariams ar grupėms.
Nėra paprasto teksto serverio saugyklos
Net jei serveris yra pažeistas, saugomi duomenys lieka užšifruotu tekstu, kurio negalima perskaityti be šifravimo raktų, kuriuos turi tik klientai.
Kodėl verta naudoti CryptPad Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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