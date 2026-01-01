Įdiek R2R vienu spustelėjimu.
Paruošta gamybai RAG sistema su hibridine paieška, žinių grafikais ir agentų valdoma gavimo API, skirta DI programoms.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su R2R
R2R yra atvirojo kodo paieška papildytos generacijos sistema, sukurta diegimui gamyboje nuo pat pirmos dienos. Ji sujungia hibridinę semantinę ir raktinių žodžių paiešką su abipusio rango suliejimu, automatiniu žinių grafiko kūrimu, daugiarūšiu dokumentų įvedimu ir agentine paieškos API, kuri leidžia dideliems kalbos modeliams koordinuoti paiešką kaip savo mąstymo ciklo dalį.
Savarankiškai talpinant R2R savo VPS serveryje, dokumentai, vektoriniai indeksai ir pokalbių istorija lieka visiškai tavo kontrolėje, be mokesčių už užklausas ir be trečiųjų šalių prieigos prie tavo žinių bazės. Šis diegimas sujungia R2R API su oficialia valdymo panele ir PostgreSQL bei pgvector saugykla, suteikdamas tau visą RAG sistemą, kurią gali išplėsti su bet kuriuo LLM teikėju.
Pagrindinės R2R savybės
Hibridinė paieška
Sujunkite vektorių panašumą ir visatekstę raktinių žodžių paiešką su abipuse reitingų suliejimu, kad pateiktumėte tinkamiausią kontekstą kiekvienai užklausai.
Žinių grafai
Automatinis objektų ir ryšių išskyrimas sukuria grafinį indeksą kartu su vektoriais, leidžiantį samprotauti tarp dokumentų, ko negali pasiekti paprasta paieška.
Daugiarūšis įsisavinimas
Apdorokite PDF, Word dokumentus, skaičiuokles, paveikslėlius ir garso įrašus į vieningą indeksą, nerašant individualaus įkėlimo kodo kiekvienam formatui.
Agentinis RAG
Mąstantys agentai iteratyviai atkuria, kritikuoja ir tobulina atsakymus – generuodami aukštesnės kokybės atsakymus nei vienkartinio RAG konvejerius.
Kelių tiekėjų LLM
Sujunkite „OpenAI“, „Anthropic“, „Google“, „Azure“, „Ollama“ ir daugiau nei 20 kitų LLM teikėjų naudodami vieną konfigūraciją – nereikia perindeksuoti.
REST API ir SDK
Visas REST API ir oficialūs Python bei JavaScript SDK leidžia tau integruoti R2R paiešką į pasirinktines programas ir automatizuotus procesus.
Kodėl verta naudoti R2R Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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