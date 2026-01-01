Iki 69 % nuolaida R2R

Įdiek R2R vienu spustelėjimu.

Paruošta gamybai RAG sistema su hibridine paieška, žinių grafikais ir agentų valdoma gavimo API, skirta DI programoms.

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Nemokamos automatinės savaitinės atsarginės kopijos
DI valdomas VPS
5,49/mėn.
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30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Įdiek R2R vienu spustelėjimu.

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69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su R2R

R2R yra atvirojo kodo paieška papildytos generacijos sistema, sukurta diegimui gamyboje nuo pat pirmos dienos. Ji sujungia hibridinę semantinę ir raktinių žodžių paiešką su abipusio rango suliejimu, automatiniu žinių grafiko kūrimu, daugiarūšiu dokumentų įvedimu ir agentine paieškos API, kuri leidžia dideliems kalbos modeliams koordinuoti paiešką kaip savo mąstymo ciklo dalį.

Savarankiškai talpinant R2R savo VPS serveryje, dokumentai, vektoriniai indeksai ir pokalbių istorija lieka visiškai tavo kontrolėje, be mokesčių už užklausas ir be trečiųjų šalių prieigos prie tavo žinių bazės. Šis diegimas sujungia R2R API su oficialia valdymo panele ir PostgreSQL bei pgvector saugykla, suteikdamas tau visą RAG sistemą, kurią gali išplėsti su bet kuriuo LLM teikėju.

Pradėti
Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės R2R savybės

Hibridinė paieška

Sujunkite vektorių panašumą ir visatekstę raktinių žodžių paiešką su abipuse reitingų suliejimu, kad pateiktumėte tinkamiausią kontekstą kiekvienai užklausai.

Žinių grafai

Automatinis objektų ir ryšių išskyrimas sukuria grafinį indeksą kartu su vektoriais, leidžiantį samprotauti tarp dokumentų, ko negali pasiekti paprasta paieška.

Daugiarūšis įsisavinimas

Apdorokite PDF, Word dokumentus, skaičiuokles, paveikslėlius ir garso įrašus į vieningą indeksą, nerašant individualaus įkėlimo kodo kiekvienam formatui.

Agentinis RAG

Mąstantys agentai iteratyviai atkuria, kritikuoja ir tobulina atsakymus – generuodami aukštesnės kokybės atsakymus nei vienkartinio RAG konvejerius.

Kelių tiekėjų LLM

Sujunkite „OpenAI“, „Anthropic“, „Google“, „Azure“, „Ollama“ ir daugiau nei 20 kitų LLM teikėjų naudodami vieną konfigūraciją – nereikia perindeksuoti.

REST API ir SDK

Visas REST API ir oficialūs Python bei JavaScript SDK leidžia tau integruoti R2R paiešką į pasirinktines programas ir automatizuotus procesus.

Kodėl verta naudoti R2R Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Norint padidinti įkėlimo greitį, rinkis serverio vietą arti savo auditorijos. Duomenų centrus turime Šiaurės Amerikoje, Europoje, Azijoje ir Pietų Amerikoje.
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Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.

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DI API užklausų nukreipimo įrankis su žetonų optimizavimu daugiau nei 40 LLM modelių tiekėjų

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