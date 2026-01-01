Iki 69 % nuolaida Xibo CMS

Įdiek Xibo CMS vienu spustelėjimu.

Atvirojo kodo skaitmeninių iškabų TVS, skirta išdėstymų ir medijos planavimui ekranų tinkluose iš vieno centrinio serverio.

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Nemokamos automatinės savaitinės atsarginės kopijos
DI valdomas VPS
5,49/mėn.
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30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Įdiek Xibo CMS vienu spustelėjimu.

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69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99
7,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99
7,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Už visus planus mokama iš anksto. Mėnesio kaina apskaičiuojama bendrą plano kainą padalijus iš plano mėnesių skaičiaus.

Ką gali kurti su Xibo CMS

„Xibo TVS“ yra brandi, visiškai atvirojo kodo skaitmeninių iškabų platforma, naudojama maketams kurti, medijos bibliotekoms tvarkyti ir turiniui planuoti įvairiuose ekranų tinkluose – nuo vieno fojė ekrano iki tūkstančių nacionalinių galinių įrenginių. TVS tvarko naudotojus, teises, kampanijas, dienos dalijimą ir atkūrimo įrodymo ataskaitas, o lengvieji „Xibo“ grotuvai, veikiantys „Android“, „webOS“, „Tizen“, „Linux“ ar „Windows“ sistemose, atvaizduoja turinį ekrane.

Savarankiškai talpinant „Xibo TVS“ savo VPS serveryje, tvarkaraščiai, auditorijos analizė ir medijos ištekliai lieka jūsų kontrolėje, be jokių SaaS mokesčių už ekraną. Šiame šablone TVS pateikiama su „MySQL“, XMR pranešimų perdavimo sistema, skirta grotuvų valdymui realiuoju laiku, „Memcached“ talpyklai ir „QuickChart“ įterptoms diagramoms – visa tai sujungta ir pasiekiama per iš anksto įdiegtą „Traefik“ atvirkštinį tarpinį serverį su automatiniu HTTPS.

Pradėk
Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės Xibo CMS savybės

Išdėstymo dizaineris

Kurk daugiazonius išdėstymus, derindamas paveikslėlius, vaizdo įrašus, tinklalapius, RSS, slenkančias juostas ir valdiklius, naudodamas vizualinį „tempk ir mesk“ redaktorių naršyklėje.

Planavimas ir dienos laiko skirstymas

Suplanuok kampanijas pagal datų intervalą, paros laiką, savaitės dieną, pasikartojimą ar prioritetą – įskaitant geografiškai pritaikytą ir įvykiu suaktyvinamą atkūrimą.

Rodinių grupių valdymas

Organizuok šimtus ar tūkstančius ekranų į grupes ir žymas, tada priskirk skirtingus tvarkaraščius kiekvienam segmentui iš vienos centrinės konsolės.

Realaus laiko žaidėjo valdymas

Pridėta XMR pranešimų relė siunčia išdėstymo pakeitimus, ekrano nuotraukų užklausas ir komandas prijungtiems žaidėjams, kai tik paskelbi.

Rodymo patvirtinimo ataskaitos

Rinkti atkūrimo statistiką pagal ekranus, skirtą atitikčiai ir reklamos suderinimui, o ataskaitas galima eksportuoti CSV formatu arba pateikti diagramomis.

Įvairių platformų žaidėjai

Sujunkite TVS su nemokamais arba licencijuotais „Xibo“ grotuvais, veikiančiais „Android“, „webOS“, „Tizen“, „Linux“ ir „Windows“ sistemose, kad valdytumėte praktiškai bet kokią informacinių ekranų aparatinę įrangą.

Kodėl verta naudoti Xibo CMS Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

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Pradėk
Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

Gad Iradufasha
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