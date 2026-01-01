Įdiek Xibo CMS vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo skaitmeninių iškabų TVS, skirta išdėstymų ir medijos planavimui ekranų tinkluose iš vieno centrinio serverio.
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Ką gali kurti su Xibo CMS
„Xibo TVS“ yra brandi, visiškai atvirojo kodo skaitmeninių iškabų platforma, naudojama maketams kurti, medijos bibliotekoms tvarkyti ir turiniui planuoti įvairiuose ekranų tinkluose – nuo vieno fojė ekrano iki tūkstančių nacionalinių galinių įrenginių. TVS tvarko naudotojus, teises, kampanijas, dienos dalijimą ir atkūrimo įrodymo ataskaitas, o lengvieji „Xibo“ grotuvai, veikiantys „Android“, „webOS“, „Tizen“, „Linux“ ar „Windows“ sistemose, atvaizduoja turinį ekrane.
Savarankiškai talpinant „Xibo TVS“ savo VPS serveryje, tvarkaraščiai, auditorijos analizė ir medijos ištekliai lieka jūsų kontrolėje, be jokių SaaS mokesčių už ekraną. Šiame šablone TVS pateikiama su „MySQL“, XMR pranešimų perdavimo sistema, skirta grotuvų valdymui realiuoju laiku, „Memcached“ talpyklai ir „QuickChart“ įterptoms diagramoms – visa tai sujungta ir pasiekiama per iš anksto įdiegtą „Traefik“ atvirkštinį tarpinį serverį su automatiniu HTTPS.
Pagrindinės Xibo CMS savybės
Išdėstymo dizaineris
Kurk daugiazonius išdėstymus, derindamas paveikslėlius, vaizdo įrašus, tinklalapius, RSS, slenkančias juostas ir valdiklius, naudodamas vizualinį „tempk ir mesk“ redaktorių naršyklėje.
Planavimas ir dienos laiko skirstymas
Suplanuok kampanijas pagal datų intervalą, paros laiką, savaitės dieną, pasikartojimą ar prioritetą – įskaitant geografiškai pritaikytą ir įvykiu suaktyvinamą atkūrimą.
Rodinių grupių valdymas
Organizuok šimtus ar tūkstančius ekranų į grupes ir žymas, tada priskirk skirtingus tvarkaraščius kiekvienam segmentui iš vienos centrinės konsolės.
Realaus laiko žaidėjo valdymas
Pridėta XMR pranešimų relė siunčia išdėstymo pakeitimus, ekrano nuotraukų užklausas ir komandas prijungtiems žaidėjams, kai tik paskelbi.
Rodymo patvirtinimo ataskaitos
Rinkti atkūrimo statistiką pagal ekranus, skirtą atitikčiai ir reklamos suderinimui, o ataskaitas galima eksportuoti CSV formatu arba pateikti diagramomis.
Įvairių platformų žaidėjai
Sujunkite TVS su nemokamais arba licencijuotais „Xibo“ grotuvais, veikiančiais „Android“, „webOS“, „Tizen“, „Linux“ ir „Windows“ sistemose, kad valdytumėte praktiškai bet kokią informacinių ekranų aparatinę įrangą.
Kodėl verta naudoti Xibo CMS Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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