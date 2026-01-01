Įdiek PiGallery2 vienu spustelėjimu.
Greita, katalogais pagrįsta, savarankiškai talpinama nuotraukų galerija, kuri diske esantį nuotraukų aplanką paverčia išbaigtu interneto albumu.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su PiGallery2
„PiGallery2“ yra atvirojo kodo, savarankiškai talpinama nuotraukų galerija, kuri paima vaizdų katalogą diske ir pateikia jį kaip greitą, modernią žiniatinklio galeriją — be įkėlimo srauto, be nuosavybinių duomenų bazių, be SaaS priklausomybės. Jau naudojama katalogų struktūra tampa albumų struktūra, kurią naršo lankytojai, todėl ji vienodai gerai tinka asmeniniams nuotraukų archyvams, renginių galerijoms, šeimos atostogų albumams ir lengviems portfolio.
Savarankiškai talpinant „PiGallery2“ savo VPS serveryje, nuotraukos ir metaduomenys lieka jūsų kontroliuojamoje infrastruktūroje, o ne viešojoje nuotraukų paslaugoje, kuri išgauna vaizdų turinį veido atpažinimui ar mokymo duomenims. „Node.js“ užpakalinė sistema yra sąmoningai lengva — ji buvo sukurta taip, kad gerai veiktų „Raspberry Pi“ įrenginyje — todėl nedidelis VPS planas patogiai talpina dešimtis tūkstančių vaizdų, kartu teikdamas greitas miniatiūras ir turtingą UI.
Pagrindinės PiGallery2 savybės
Katalogo pirmumo modelis
Tavo esama aplankų struktūra tampa albumų hierarchija – įkelk naujas nuotraukas per SCP, rsync arba sinchronizavimo įrankį ir jos automatiškai atsiras galerijoje.
Greitos miniatiūros
Fono indeksuotojas generuoja įvairių dydžių miniatiūras, kurios talpinamos diske, kad lankytojai galėtų sklandžiai slinkti net ir pirmojo įkėlimo metu.
EXIF ir žemėlapio rodinys
Nuskaito EXIF metaduomenis, kurie naudojami nuotraukų informacijos puslapiams, geografiškai pažymėtiems žemėlapio vaizdams ir paieškai pagal kamerą, datą ar žymę.
Paieška ir filtravimas
Ieškokite pagal datų diapazoną, vietą, veidus, žymes, įvertinimus arba failo pavadinimą be išorinių indeksuotojų – visi metaduomenys lieka vietinėje SQLite duomenų bazėje.
Dalijimasis ir privatumas
Generuoti bendrinamas nuorodas kiekvienam albumui su pasirenkamais slaptažodžiais ir galiojimo datomis, arba apriboti albumus tik autentifikuotiems vartotojams.
Tik skaitymui biblioteka
Vaizdų katalogas yra prijungtas tik skaitymui, kad serveris netyčia negalėtų modifikuoti ar ištrinti originalių nuotraukų skenavimo ar miniatiūrų generavimo metu.
Kodėl verta naudoti PiGallery2 Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
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