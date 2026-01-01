Įdiek CitrineOS vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo OCPP 2.0.1 įkrovimo stotelių valdymo sistema elektromobilių tinklo operatoriams.
Rinkis VPS planą CitrineOS
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su CitrineOS
„CitrineOS“ yra „LF Energy“ atvirojo kodo įkrovimo stotelių valdymo sistema (CSMS), sukurta pagal OCPP 2.0.1 protokolą, su atgaliniu suderinamumu su OCPP 1.6. Serveris nukreipia „WebSocket“ pranešimus iš EV įkroviklių, išsaugo operacijas ir konfigūraciją „PostgreSQL“ duomenų bazėje su „PostGIS“ ir pateikia REST bei GraphQL API per „Hasura“ sluoksnį operatorių integracijoms.
Savarankiškas „CitrineOS“ talpinimas tavo VPS serveryje leidžia tau kontroliuoti stotelių telemetriją, vairuotojų autorizacijas ir operacijų istoriją, užuot naudojus pardavėjo debesį. „Hasura GraphQL“ konsolė leidžia tau užklausti ir valdyti įkrovimo stotelių duomenis tiesiogiai naršyklėje, o OCPP „WebSocket“ prievadai lieka atviri įkrovikliams prisijungti.
Pagrindinės CitrineOS savybės
OCPP 2.0.1 natyvus
Palaiko naujausią Open Charge Point protokolą su sertifikuotu branduoliu ir pažangiais saugumo profiliais, taip pat užtikrina atgalinį suderinamumą su OCPP 1.6 stotelėmis.
GraphQL duomenų konsolė
„Hasura“ automatiškai generuoja tipizuotą „GraphQL API“ ir konsolę pagal „CitrineOS“ schemą, leidžiantis atlikti realaus laiko užklausas apie sesijas, skaitiklio rodmenis ir stoties būseną.
Modulinis pranešimų maršrutizatorius
Dekoratoriais valdoma modulių sistema nukreipia OCPP pranešimus per RabbitMQ, todėl autorizavimo, transakcijų ir ataskaitų teikimo moduliai skalės nepriklausomai nuo WebSocket sluoksnio.
GraphQL duomenų prieiga
„Hasura“ automatiškai sugeneruoja tipizuotą „GraphQL API“ virš „CitrineOS PostgreSQL“ schemos, suteikdama prieigą prie realaus laiko prenumeratų sesijoms, skaitiklių rodmenims ir stoties būsenai.
S3 suderinama saugykla
Integruota „MinIO“ instancija saugo programinės įrangos atvaizdus, stoties žurnalus ir sertifikatų paketus per standartinę S3 API, paruošta vėliau pakeisti į „AWS S3“ arba GCS.
Kodėl verta naudoti CitrineOS Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.
Hostinger VPS tiesiog nepriekaištingas. Jis visada veikia. Visada greitas ir stabilus. Niekada nestringa, niekada neišsijungia.
Įmonei sekasi gerai, esu labai patenkintas konkrečiomis paslaugomis, kuriomis naudojuosi per juos. Jos nėra tokios brangios kaip kitur, kur yra tikrai puikūs VPS nustatymai ir kainų planai.