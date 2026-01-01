Iki 69 % nuolaida CitrineOS

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Atvirojo kodo OCPP 2.0.1 įkrovimo stotelių valdymo sistema elektromobilių tinklo operatoriams.

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5,49  /mėn.
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69% nuolaida
KVM 1
17,99 
5,49  /mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99 
7,99  /mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99 
10,99  /mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99 
21,99  /mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99 
5,49  /mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99 
7,99  /mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99 
10,99  /mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99 
21,99  /mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su CitrineOS

„CitrineOS“ yra „LF Energy“ atvirojo kodo įkrovimo stotelių valdymo sistema (CSMS), sukurta pagal OCPP 2.0.1 protokolą, su atgaliniu suderinamumu su OCPP 1.6. Serveris nukreipia „WebSocket“ pranešimus iš EV įkroviklių, išsaugo operacijas ir konfigūraciją „PostgreSQL“ duomenų bazėje su „PostGIS“ ir pateikia REST bei GraphQL API per „Hasura“ sluoksnį operatorių integracijoms.

Savarankiškas „CitrineOS“ talpinimas tavo VPS serveryje leidžia tau kontroliuoti stotelių telemetriją, vairuotojų autorizacijas ir operacijų istoriją, užuot naudojus pardavėjo debesį. „Hasura GraphQL“ konsolė leidžia tau užklausti ir valdyti įkrovimo stotelių duomenis tiesiogiai naršyklėje, o OCPP „WebSocket“ prievadai lieka atviri įkrovikliams prisijungti.

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Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės CitrineOS savybės

OCPP 2.0.1 natyvus

Palaiko naujausią Open Charge Point protokolą su sertifikuotu branduoliu ir pažangiais saugumo profiliais, taip pat užtikrina atgalinį suderinamumą su OCPP 1.6 stotelėmis.

GraphQL duomenų konsolė

„Hasura“ automatiškai generuoja tipizuotą „GraphQL API“ ir konsolę pagal „CitrineOS“ schemą, leidžiantis atlikti realaus laiko užklausas apie sesijas, skaitiklio rodmenis ir stoties būseną.

Modulinis pranešimų maršrutizatorius

Dekoratoriais valdoma modulių sistema nukreipia OCPP pranešimus per RabbitMQ, todėl autorizavimo, transakcijų ir ataskaitų teikimo moduliai skalės nepriklausomai nuo WebSocket sluoksnio.

GraphQL duomenų prieiga

„Hasura“ automatiškai sugeneruoja tipizuotą „GraphQL API“ virš „CitrineOS PostgreSQL“ schemos, suteikdama prieigą prie realaus laiko prenumeratų sesijoms, skaitiklių rodmenims ir stoties būsenai.

S3 suderinama saugykla

Integruota „MinIO“ instancija saugo programinės įrangos atvaizdus, stoties žurnalus ir sertifikatų paketus per standartinę S3 API, paruošta vėliau pakeisti į „AWS S3“ arba GCS.

Kodėl verta naudoti CitrineOS Hostinger platformoje

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Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

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Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

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Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

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