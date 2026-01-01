Įdiek bolt.diy vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo DI kodavimo asistentas, kuris leidžia tau kurti užklausas, paleisti ir diegti visos apimties programėles tiesiai iš tavo naršyklės.
Rinkis VPS planą bolt.diy
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su bolt.diy
bolt.diy yra atvirojo kodo „bolt.new“ atšaka, kuri suteikia visapusišką DI pagrindu veikiantį kūrimą tavo paties infrastruktūrai. Ji sujungia naršyklės pagrindu veikiantį redaktorių su integruota vykdymo aplinka, leidžiančia tau aprašyti, ką nori sukurti paprasta kalba, ir leisti LLM generuoti, vykdyti bei tobulinti visas programas – įskaitant sąsają, užpakalinę dalį ir konfigūraciją.
Skirtingai nei debesų pagrindu veikiančios DI kodavimo priemonės, savo infrastruktūroje talpinamas bolt.diy reiškia, kad tavo kodas, užklausos ir API raktai lieka tavo VPS. Tu prijungi LLM teikėjus, kuriuos jau naudoji – OpenAI, Anthropic, Groq, Google Gemini, vietinius Ollama modelius ir dar daugiau – todėl niekada nebūsi pririštas prie vieno tiekėjo ar prenumeratos lygio.
Pagrindinės bolt.diy savybės
Kelių teikėjų LLM palaikymas
Prijunk OpenAI, Anthropic, Groq, Google Gemini, Ollama, OpenRouter, xAI ir 15+ kitų tiekėjų iš vienos sąsajos.
Pilno paketo kodo generavimas
Kurk visas programas su veikiančia vartotojo sąsaja, serverio puse ir konfigūracijos failais – ne tik kodo fragmentus.
Vykdymas naršyklėje
Paleisk ir peržiūrėk sugeneruotą kodą tiesiogiai naršyklėje, nepaliekant sąsajos ir nenustatant vietinės kūrimo aplinkos.
Naudok savo API raktus
Naudok savo esamus tiekėjo prisijungimo duomenis, kad mokėtum tik už tai, ką naudoji, be jokio platformos antkainio ar prenumeratos lygio.
Atvirojo kodo ir savarankiškai talpinamas
Visi raginimai, sugeneruotas kodas ir prisijungimo duomenys lieka tavo VPS – jokie duomenys nėra bendrinami su trečiosios šalies SaaS platforma.
Kodėl verta naudoti bolt.diy Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.
Hostinger VPS tiesiog nepriekaištingas. Jis visada veikia. Visada greitas ir stabilus. Niekada nestringa, niekada neišsijungia.
Įmonei sekasi gerai, esu labai patenkintas konkrečiomis paslaugomis, kuriomis naudojuosi per juos. Jos nėra tokios brangios kaip kitur, kur yra tikrai puikūs VPS nustatymai ir kainų planai.