Įdiek Rotki vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo kriptovaliutų portfelio sekiklis, kuris visus duomenis apdoroja lokaliai, išlaikydamas tavo finansinę informaciją visiškai privačią.
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Ką gali kurti su Rotki
Rotki yra atvirojo kodo portfelio stebėjimo, analizės ir mokesčių ataskaitų teikimo įrankis, sukurtas remiantis vienu principu: tavo finansiniai duomenys niekada nepalieka tavo įrenginio. Skirtingai nuo centralizuotų portfelio programėlių, kurios kaupia turtą iš įvairių biržų ir piniginių savo serveriuose, Rotki veikia lokaliai ir viską apdoroja tavo paties VPS – jokių paskyrų, jokio dalijimosi duomenimis, jokios pažeidimo rizikos.
Ji jungiasi prie Binance, Coinbase, Kraken ir dešimčių kitų biržų, naudodama tik skaitymo API raktus, stebi Ethereum ir Bitcoin pinigines ir stebi DeFi pozicijas tokiuose protokoluose kaip Aave ir Uniswap. Savarankiškas talpinimas suteikia tau nuolatinę prieigą iš bet kurio įrenginio, neatskleidžiant jautrių API raktų trečiosioms šalims.
Pagrindinės Rotki savybės
Vietinis duomenų apdorojimas
Visi portfelio duomenys apdorojami tavo serveryje – niekas nesiunčiama išorinėms paslaugoms, pašalinant finansinių duomenų pažeidimo riziką.
Daugelio biržų stebėjimas
Jungiasi prie Binance, Coinbase, Kraken ir daugelio kitų biržų per tik skaitymo API raktus, kad būtų galima matyti vieningą portfelio apžvalgą.
DeFi protokolo pagalba
Automatiškai aptinka pozicijas Aave, Compound, Uniswap, MakerDAO ir kituose DeFi protokoluose, įskaitant grąžą ir apdovanojimus.
Mokesčių ataskaitos generavimas
Generuoja išsamias ataskaitas apie prekybą, pajamas ir apmokestinamus įvykius, suformatuotas buhalteriams arba mokesčių programinei įrangai importuoti.
Blockchain stebėjimas
Stebi Ethereum adresus su visais ERC-20 žetonais, Bitcoin adresus ir NFT valdas su vertinimu realiuoju laiku.
Kodėl verta naudoti Rotki Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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