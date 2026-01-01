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Atvirojo kodo konteksto duomenų bazė dirbtinio intelekto agentams, naudojanti failų sistemos paradigmą, siekiant suvienyti atmintį, išteklius ir įgūdžius.
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Ką gali kurti su OpenViking
„OpenViking“ yra atvirojo kodo konteksto duomenų bazė, specialiai sukurta dirbtinio intelekto (DI) agentams, kurią sukūrė „Volcengine“ („ByteDance“ debesų platforma). Užuot išsklaidžius DI kontekstą po vektorinius įterpimus (embeddings), „OpenViking“ pristato failų sistemos paradigmą su „viking://“ protokolu, kuris organizuoja agentų atmintis, išteklius ir įgūdžius į vieningą, naršomą struktūrą. Pakopinis konteksto įkėlimas (L0/L1/L2) sumažina žetonų (token) naudojimą, įkeliant turinį pagal poreikį, užuot iš anksto įkėlus visas žinių bazes.
Savarankiškai talpinant „OpenViking“ savo VPS serveryje, jautri agentų atmintis, verslo žinios ir API kredencialai lieka visiškai tavo kontrolėje – tai itin svarbu organizacijoms, turinčioms griežtus duomenų valdymo reikalavimus. Tu pasirenki įterpimų (embedding) teikėją („OpenAI“, „Jina“ arba „Volcengine“) ir išlaikai nuosavybės teises į kiekvieną baitą, kurį išmoksta tavo agentai.
Pagrindinės OpenViking savybės
Failų sistemos konteksto paradigma
Organizuoja agentų atmintį, išteklius ir įgūdžius pagal viking:// protokolą, padarydamas kontekstą tokį pat naršomą kaip failų sistema, o ne plokščia įterpimų saugykla.
Pakopinis konteksto įkėlimas
L0/L1/L2 įkėlimas turinį įkelia pagal poreikį, ženkliai sumažindamas žetonų naudojimą ir neaukodamas agentams prieinamų žinių gylio.
Daugelio tiekėjų įterptys
Palaiko OpenAI, Jina ir Volcengine įterpimo paslaugų teikėjus, todėl gali naudoti savo esamus API raktus ir pageidaujamą modelį be priklausomybės nuo tiekėjo.
Savaime besivystantis kontekstas
Agentai gali laikui bėgant atnaujinti ir tobulinti savo žinių bazę, taip užtikrindami nuolatinį mokymąsi be rankinio įsikišimo.
Pasikartojantis katalogo nuskaitymas
Jungia struktūrinę katalogų navigaciją su semantine paieška, kad pateiktų tinkamiausią kontekstą kiekvienai agento užklausai.
Kodėl verta naudoti OpenViking Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
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