Įdiek Kapowarr vienu spustelėjimu.
Savarankiškai talpinama komiksų bibliotekos tvarkyklė, kuri automatiškai atsisiunčia, tvarko ir valdo tavo skaitmeninių komiksų kolekciją.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Kapowarr
Kapowarr yra savarankiškai talpinama komiksų bibliotekos tvarkyklė, sukurta „arr“ ekosistemai, skirta automatizuoti skaitmeninių komiksų numerių, tomų ir grafinių romanų atsisiuntimą, pervadinimą ir tvarkymą. Kaip „Sonarr“ televizijos laidoms ar „Radarr“ filmams, Kapowarr leidžia tau pridėti pavadinimus, kuriuos nori sekti, ir tada automatiškai ieško bei atsisiunčia naujus numerius, kai tik jie tampa prieinami iš įvairių palaikomų šaltinių.
Programa gali importuoti esamas komiksų bibliotekas, konvertuoti failų formatus ir tvarkyti failus pagal pritaikomas pavadinimų schemas. Paleidus Kapowarr VPS serveryje, tavo biblioteka bus pasiekiama iš bet kur, automatizuojant priežiūros darbus, kurie kitu atveju reikalautų nuolatinio rankinio darbo.
Pagrindinės Kapowarr savybės
Automatiniai problemų atsisiuntimai
Pridėk tomus, kuriuos nori sekti, ir Kapowarr automatiškai ieško bei atsisiunčia naujus numerius, kai tik jie išleidžiami.
Bibliotekos importavimas ir organizavimas
Importuok esamą komiksų biblioteką ir leisk Kapowarr pervadinti, perkelti bei sutvarkyti failus pagal tavo pasirinktą pavadinimų schemą.
Daugiašaltinis atsisiuntimas
Atsisiųsk iš DDL nuorodų, Pixeldrain, Mega ir daugelio kitų šaltinių su konfigūruojamais kokybės ir formato nustatymais.
Formato konvertavimas
Automatiškai išskleiskite ir konvertuokite atsisiųstus archyvo failus į pageidaujamą komiksų formatą importavimo metu.
Rankinė ir automatinė paieška
Naudok stebimą paiešką vienu paspaudimu, kad automatiškai gautum visus tomus, arba naršyk ir pasirink konkrečius leidimus, naudodamas rankinę paiešką.
Kodėl verta naudoti Kapowarr Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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