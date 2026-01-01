Įdiek NSQ vienu spustelėjimu.
Realaus laiko paskirstyta pranešimų platforma, sukurta atsparumui gedimams ir didelio pralaidumo srautiniam perdavimui didelės apimties.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su NSQ
NSQ yra realaus laiko paskirstyta pranešimų platforma, iš pradžių sukurta „Bitly“, skirta apdoroti milijardus pranešimų per dieną. Skirtingai nei tradiciniai brokeriai, NSQ veikia kaip decentralizuotas mažų demonų klasteris – nėra vieno brokerio kliūties, pagrindinio mazgo ir bendros būsenos – todėl gamintojai ir vartotojai gali horizontaliai keisti mastelį be pakartotinės konfigūracijos.
Savo NSQ talpinimas savo VPS serveryje išlaiko didelio srauto įvykių srautus, telemetriją ir asinchroninių užduočių srautus jūsų infrastruktūroje be mokesčių už pranešimą ir be valdomos paslaugos ribojimo. Pridėta žiniatinklio administravimo sąsaja suteikia realaus laiko matomumą temoms, kanalams ir pranešimų srautams, o „lookupd“ aptikimo paslauga pašalina poreikį kietai užkoduoti brokerio adresus visame jūsų tinkle.
Pagrindinės NSQ savybės
Decentralizuota topologija
Paleiskite nsqd demonus, išdėstytus kartu su gamintojais, ir naudokite nsqlookupd aptikimui – jokio vieno gedimo taško ir jokio centrinio brokerio, kuris taptų pralaidumo butelio kakliuku.
Pristatymas bent kartą
Patvarios pranešimų eilės su disko perpildymu garantuoja, kad pranešimai išliks net ir esant vartotojų sutrikimams bei piko srautui, neprarandant įvykių.
Kanalo išsišakojimas
Temos transliuojamos keliems nepriklausomiems kanalams, leidžiant skirtingoms vartotojų grupėms apdoroti tą patį įvykių srautą lygiagrečiai be koordinavimo.
Realaus laiko administratoriaus UI
Naršyklės pagrindu veikiantis nsqadmin prietaisų skydelis rodo tiesioginius pranešimų dažnius, kiekvieno kanalo gylį ir statistiką pagal mazgus, kad galėtum šalinti srautų triktis be CLI įrankių.
HTTP ir TCP klientai
Vietinės kliento bibliotekos Go, Python, Java, Node.js ir kitose kalbose, ir paprastas HTTP API publikavimui – galite integruoti iš bet kurios kalbos be pasirinktinio protokolo.
Kodėl verta naudoti NSQ Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
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