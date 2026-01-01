Iki 69 % nuolaida NSQ

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Realaus laiko paskirstyta pranešimų platforma, sukurta atsparumui gedimams ir didelio pralaidumo srautiniam perdavimui didelės apimties.

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Nemokamos automatinės savaitinės atsarginės kopijos
DI valdomas VPS
5,49/mėn.
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30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Įdiek NSQ vienu spustelėjimu.

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69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su NSQ

NSQ yra realaus laiko paskirstyta pranešimų platforma, iš pradžių sukurta „Bitly“, skirta apdoroti milijardus pranešimų per dieną. Skirtingai nei tradiciniai brokeriai, NSQ veikia kaip decentralizuotas mažų demonų klasteris – nėra vieno brokerio kliūties, pagrindinio mazgo ir bendros būsenos – todėl gamintojai ir vartotojai gali horizontaliai keisti mastelį be pakartotinės konfigūracijos.

Savo NSQ talpinimas savo VPS serveryje išlaiko didelio srauto įvykių srautus, telemetriją ir asinchroninių užduočių srautus jūsų infrastruktūroje be mokesčių už pranešimą ir be valdomos paslaugos ribojimo. Pridėta žiniatinklio administravimo sąsaja suteikia realaus laiko matomumą temoms, kanalams ir pranešimų srautams, o „lookupd“ aptikimo paslauga pašalina poreikį kietai užkoduoti brokerio adresus visame jūsų tinkle.

Pradėti
Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės NSQ savybės

Decentralizuota topologija

Paleiskite nsqd demonus, išdėstytus kartu su gamintojais, ir naudokite nsqlookupd aptikimui – jokio vieno gedimo taško ir jokio centrinio brokerio, kuris taptų pralaidumo butelio kakliuku.

Pristatymas bent kartą

Patvarios pranešimų eilės su disko perpildymu garantuoja, kad pranešimai išliks net ir esant vartotojų sutrikimams bei piko srautui, neprarandant įvykių.

Kanalo išsišakojimas

Temos transliuojamos keliems nepriklausomiems kanalams, leidžiant skirtingoms vartotojų grupėms apdoroti tą patį įvykių srautą lygiagrečiai be koordinavimo.

Realaus laiko administratoriaus UI

Naršyklės pagrindu veikiantis nsqadmin prietaisų skydelis rodo tiesioginius pranešimų dažnius, kiekvieno kanalo gylį ir statistiką pagal mazgus, kad galėtum šalinti srautų triktis be CLI įrankių.

HTTP ir TCP klientai

Vietinės kliento bibliotekos Go, Python, Java, Node.js ir kitose kalbose, ir paprastas HTTP API publikavimui – galite integruoti iš bet kurios kalbos be pasirinktinio protokolo.

Kodėl verta naudoti NSQ Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

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Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

Gad Iradufasha
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