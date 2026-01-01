Įdiek Karakeep vienu spustelėjimu.
Savarankiškai talpinamas žymių tvarkytuvas su DI pagrįstu žymėjimu, visatekste paieška ir puslapių archyvavimu nuorodoms, užrašams ir PDF failams.
Rinkis VPS planą Karakeep
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Karakeep
„Karakeep“ yra moderni, savarankiškai talpinama žymių tvarkyklė, sukurta išsamiam informacijos archyvavimui. Be URL adresų išsaugojimo, ji fiksuoja pastabas, vaizdus, PDF failus ir viso puslapio turinį su automatiniu metaduomenų išgavimu. DI pagrindu veikiantis žymėjimas ir apibendrinimas – naudojant „OpenAI“ arba vietinius „Ollama“ modelius – automatiškai tvarko tavo kolekciją, o „Meilisearch“ pagrindu veikianti viso teksto paieška leidžia akimirksniu rasti informaciją net ir turint tūkstančius išsaugotų elementų.
Savarankiškas „Karakeep“ talpinimas tavo nuosavame VPS užtikrina, kad tavo naršymo istorija ir išsaugotas turinys išliktų visiškai privatūs. Nėra mokesčių už žymes, jokių saugojimo kvotų ir jokios trečiųjų šalių prieigos prie tavo duomenų. Naršyklės plėtiniai, skirti „Chrome“ ir „Firefox“, ir mobiliosios programėlės, skirtos „iOS“ ir „Android“, sinchronizuoja viską visuose tavo įrenginiuose.
Pagrindinės Karakeep savybės
DI pagrindu veikiantis žymėjimas
Automatiškai žymi ir apibendrina išsaugotus elementus naudojant OpenAI arba vietoje veikiantį Ollama modelį – nereikia jokio rankinio tvarkymo.
Viso teksto paieška
„Meilisearch“ indeksuoja visą išsaugotą turinį, įskaitant archyvuotus puslapius ir PDF failus, kad galėtum rasti bet ką savo kolekcijoje per milisekundes.
Puslapio archyvavimas ir OCR
Išsaugokite visą puslapio turinį, net jei originalūs šaltiniai dingsta, ir išgaukite ieškomą tekstą iš paveikslėlių, naudodami integruotą OCR.
Naršyklė ir mobiliojo sinchronizavimas
Išsaugok žymes vienu paspaudimu naudodamas „Chrome“ ar „Firefox“ plėtinius ir pasiek visą savo kolekciją iš „iOS“ ir „Android“ programėlių su automatiniu sinchronizavimu.
RSS sklaidos kanalo įkėlimas
Automatiškai importuokite turinį iš RSS srautų į tvarkingas kolekcijas, kad jūsų žinių bazė būtų nuolat atnaujinama be rankinio išsaugojimo.
Kodėl verta naudoti Karakeep Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
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