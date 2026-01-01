Įdiek Jellyseerr vienu spustelėjimu.
Medijos užklausų valdymo įrankis, skirtas Jellyfin, Emby ir Plex, kuris leidžia naudotojams atrasti ir užklausti filmų ir TV laidų.
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Ką gali kurti su Jellyseerr
Jellyseerr yra medijos užklausų ir valdymo sąsaja, skirta savo serveryje talpinamiems medijos serveriams, sukurta suteikti naudotojams patogų būdą atrasti ir užklausti turinio be tiesioginės prieigos prie Sonarr ar Radarr. Naudotojai naršo platų katalogą, pateikia užklausas ir gauna pranešimus, kai turinys tampa prieinamas – o administratoriai tvirtina užklausas ir valdo jų vykdymą per tvarkingą valdymo skydelį.
Savo serveryje talpinant Jellyseerr kartu su medijos serveriu, visa užklausų istorija, naudotojų paskyros ir integravimo prisijungimo duomenys lieka tavo VPS. Naudotojai gali naršyti ir užklausti turinio visą parą iš bet kurio įrenginio, o vienkartinis prisijungimas iš esamų Jellyfin, Emby ar Plex paskyrų užtikrina sklandžią patirtį nuo pat prisijungimo momento.
Pagrindinės Jellyseerr savybės
Jellyfin SSO
Naudotojai prisijungia naudodami savo esamus „Jellyfin“, „Emby“ arba „Plex“ prisijungimo duomenis – nereikia atskirai kurti paskyros jūsų esamiems medijos serverio naudotojams.
Sonarr ir Radarr integracija
Patvirtintos užklausos siunčiamos tiesiai į Sonarr arba Radarr automatiniam atsisiuntimui ir pridėjimui prie bibliotekos be rankinių administratoriaus veiksmų.
Užklausos patvirtinimo darbo eiga
Administratoriai peržiūri laukiančias užklausas iš centralizuoto valdymo pulto ir patvirtina arba atmeta jas vienu paspaudimu, prieš pradedant vykdymą.
Detalizuoti leidimai
Vaidmenimis pagrįstas prieigos valdymas su kiekvieno naudotojo užklausų kvotomis ir apribojimais neleidžia nė vienam naudotojui perkrauti atsisiuntimo eilių.
Daugiakanaliai pranešimai
Praneškite vartotojams per Discord, Telegram, Slack, el. paštu, Pushover ir žiniatinklio kabliais, kai jų prašomas turinys bus pasiekiamas peržiūrai.
Kodėl verta naudoti Jellyseerr Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
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