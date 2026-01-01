Įdiek Mongo Express vienu spustelėjimu.
Žiniatinklio administravimo sąsaja, skirta MongoDB, leidžianti naršyti, redaguoti ir tvarkyti duomenų bazes per naršyklę.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Mongo Express
„Mongo Express“ yra lengva, atvirojo kodo žiniatinklio sąsaja, skirta „MongoDB“, sukurta naudojant „Node.js“ ir „Bootstrap 5“. Ji leidžia tau prisijungti prie „MongoDB“ egzemplioriaus ir nedelsiant pradėti naršyti duomenų bazes, tyrinėti rinkinius, redaguoti dokumentus ir vykdyti užklausas – visa tai iš naršyklės skirtuko, nereikalaujant jokio vietinio duomenų bazės kliento. Sąsaja tvarko visas CRUD operacijas duomenų bazėse, rinkiniuose ir atskiruose dokumentuose bei palaiko visą BSON duomenų tipų spektrą, kad dokumentai būtų tiksliai rodomi ir redaguojami.
Savo serveryje talpinant „Mongo Express“ kartu su tavo „MongoDB“ duomenų baze VPS serveryje, abu servisai lieka tame pačiame privačiame tinkle, todėl tavo duomenų bazės prievadas niekada nėra atviras internetui, o administratoriaus sąsaja lieka pasiekiama per HTTPS naudojant „Traefik“.
Pagrindinės Mongo Express savybės
Pilnos CRUD operacijos
Kurkite, skaitykite, atnaujinkite ir ištrinkite duomenų bazes, rinkinius ir dokumentus per tvarkingą naršyklės sąsają, nerašydami jokių terminalo komandų.
Įterptasis dokumentų redaktorius
Redaguok dokumentus tiesiogiai vartotojo sąsajoje su visišku BSON tipų palaikymu, kad tokios reikšmės kaip ObjectId, Date ir NumberLong būtų tvarkomos teisingai.
Kolekcijos importas ir eksportas
Importuoti ir eksportuoti kolekcijos duomenis JSON formatu, skirtus migracijoms, atsarginėms kopijoms arba duomenų rinkinių momentinių kopijų bendrinimui tarp aplinkų.
Indeksų valdymas
Peržiūrėkite, kurkite ir ištrinkite indeksus bet kurioje kolekcijoje, kad suprastumėte ir optimizuotumėte užklausų našumą, nepaliekant naršyklės.
GridFS failų valdymas
Naršyti ir valdyti didelius failus, saugomus MongoDB GridFS talpyklose, tiesiogiai per UI.
Kodėl verta naudoti Mongo Express Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
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