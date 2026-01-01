Įdiek ClassicPress vienu spustelėjimu
WordPress atšaka, išlaikanti klasikinio redaktoriaus patirtį su didesniu stabilumu ir be Gutenberg sudėtingumo.
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Ką gali kurti su ClassicPress
„ClassicPress“ yra bendruomenės valdoma „WordPress“ atšaka, kuri išsaugo pažįstamą „TinyMCE“ klasikinį redaktorių, pašalindama „Gutenberg“ blokų redaktorių ir jo sukeliamą našumo perkrovą. Ji išlaiko suderinamumą su dauguma esamų „WordPress“ temų ir įskiepių, todėl tai yra paprastas perkėlimo kelias svetainėms ir kūrėjams, kurie teikia pirmenybę nuspėjamam, stabiliam TVS veikimui, o ne nuolatiniams sąsajos pokyčiams.
Savarankiškai hostinant „ClassicPress“ savo VPS serveryje, tau suteikiama visiška kontrolė PHP konfigūracijos, duomenų bazės derinimo ir atnaujinimo laiko atžvilgiu – taip pašalinami valdomo „WordPress“ hostingo apribojimai, išlaikant „WordPress“ ekosistemą, kurią jau pažįsti.
Pagrindinės ClassicPress savybės
Klasikinis redaktorius išsaugotas
Išlaiko TinyMCE redaktorių, kurį pažįsta „WordPress“ naudotojai, kad turinio kūrėjai galėtų produktyviai dirbti, nesimokydami naujos blokinės sąsajos.
WordPress įskiepių suderinamumas
Veikia su tūkstančiais esamų WordPress įskiepių ir temų, todėl gali migruoti neperstatant savo svetainės arba nekeičiant esamo įrankių rinkinio.
Stabilūs atnaujinimo ciklai
Ilgalaikio palaikymo dėmesys reiškia, kad atnaujinimai yra nuspėjami ir suderinami su ankstesnėmis versijomis, sumažinant riziką, jog įskiepiai nustos veikti po pagrindinio atnaujinimo.
Pagerintas našumas
Gutenbergo JavaScript pertekliaus pašalinimas lemia greitesnį puslapių įkėlimą ir mažesnį serverio resursų naudojimą, palyginti su ekvivalentiškais šiuolaikiniais WordPress diegimais.
Pilnas tinkinimo valdymas
Pasirinktiniai įrašų tipai, vaidmenų valdymas ir vaikinės temos palaikymas suteikia kūrėjams tokį pat lankstumą kaip ir „WordPress“, tačiau su stabilesniu pagrindu po juo.
Kodėl verta naudoti ClassicPress Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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