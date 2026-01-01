Įdiek Komga vienu spustelėjimu.
Savitarnos medijos serveris komiksams, mangoms, žurnalams ir el. knygoms su OPDS, Kobo Sync ir KOReader Sync palaikymu.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Komga
Komga yra atvirojo kodo medijos serveris, sukurtas komiksams, mangoms, BD, žurnalams ir el. knygoms. Jis nuskaito tavo CBZ, CBR, EPUB, PDF ir kitų archyvų formatų biblioteką, išgauna metaduomenis, generuoja miniatiūras ir viską pateikia per greitą žiniatinklio skaitytuvą bei OPDS, Kobo Sync ir KOReader Sync srautus, skirtus vietinėms programėlėms ir el. rašalo įrenginiams.
Savarankiškai talpindamas Komga savo VPS serveryje, bet kurį komiksų ir mangų failų aplanką paverčia privačia, mobiliesiems pritaikyta biblioteka, kurią gali skaityti iš bet kur – žiniatinklyje, Kobo ar KOReader el. rašalo įrenginyje arba per OPDS suderinamas programėles, tokias kaip Panels, Chunky ir KyBook. Nėra jokių prenumeratos mokesčių, jokio DRM ir jokia platforma nenusprendžia, kas lieka tavo bibliotekoje.
Pagrindinės Komga savybės
Komiksai ir e. knygų formatai
Palaiko CBZ, CBR, ZIP, RAR, 7Z, EPUB ir PDF formatus tiesiogiai, ištraukdamas metaduomenis iš ComicInfo.xml, EPUB OPF ir ComicRack žymų.
Integruotas interneto skaitytuvas
Greitas, prisitaikantis interneto skaitytuvas su dviejų puslapių režimu, pritaikytais pločio ir aukščio išdėstymais bei skaitymo eigos sinchronizavimu tarp įrenginių.
OPDS srautai
OPDS v1 ir v2 galiniai taškai užtikrina Komga suderinamumą su vietinėmis skaityklėmis, tokiomis kaip Panels, Chunky, KyBook, Moon+ Reader, ir dešimtimis kitų, iš karto.
Kobo ir KOReader sinchronizavimas
Integruotas „Kobo Sync“ ir „KOReader Sync“ palaikymas perduoda naują turinį ir įsimena skaitymo poziciją e. rašalo įrenginiuose, nereikalaujant rankinio failų įkėlimo.
Automatiniai bibliotekos nuskaitymai
Tiesioginis failų sistemos stebėjimas ir suplanuoti nuskaitymai užtikrina, kad biblioteka būtų sinchronizuota, kai į duomenų aplanką įkeli naujus komiksų ir elektroninių knygų failus.
Daugiavartotojų ir dalijimasis
Individualios vartotojų bibliotekos, amžiaus apribojimai ir tik skaitymo bendrinimo vaidmenys leidžia šeimoms ar skaitymo grupėms dalytis vienu serveriu, netrukdant vieni kitiems.
Kodėl verta naudoti Komga Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
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