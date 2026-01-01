Iki 69 % nuolaida Crucix

Įdiek Crucix vienu spustelėjimu.

OSINT žvalgybos platforma, agreguojanti 27 realaus laiko pasaulinius duomenų šaltinius į vieningą 3D prietaisų skydelį.

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DI valdomas VPS
5,49  € /mėn.
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30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Įdiek Crucix vienu spustelėjimu.

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69% nuolaida
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 131,76 € (įprasta kaina 431,76 €). Pratęsiama už 11,99 €/mėn.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 191,76 € (įprasta kaina 527,76 €). Pratęsiama už 14,99 €/mėn.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 263,76 € (įprasta kaina 863,76 €). Pratęsiama už 27,99 €/mėn.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 527,76 € (įprasta kaina 1 559,76 €). Pratęsiama už 49,99 €/mėn.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 131,76 € (įprasta kaina 431,76 €). Pratęsiama už 11,99 €/mėn.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 191,76 € (įprasta kaina 527,76 €). Pratęsiama už 14,99 €/mėn.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 263,76 € (įprasta kaina 863,76 €). Pratęsiama už 27,99 €/mėn.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 527,76 € (įprasta kaina 1 559,76 €). Pratęsiama už 49,99 €/mėn.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su Crucix

„Crucix“ yra OSINT (atvirojo kodo žvalgybos) platforma, kuri apjungia duomenis iš 27 viešųjų šaltinių – įskaitant NASA FIRMS palydovinius vaizdus, jūrų AIS sekimą, ACLED konfliktų duomenis, FRED ekonominius rodiklius ir socialinių nuotaikų srautus – į vieną realaus laiko prietaisų skydelį, kuriame yra „WebGL“ varomas 3D gaublys. Duomenys atnaujinami automatiškai kas 15 minučių, suteikiant tau nuolatinį situacijos suvokimą be rankinio įsikišimo.

Platforma teikia daugiapakopius įspėjimus (FLASH, PRIORITY, ROUTINE) per „Telegram“ ir „Discord“, LLM generuojamas prekybos idėjas bei dvipuses roboto komandas operatyvioms ataskaitoms pagal poreikį. Savarankiškai talpinant „Crucix“ savo VPS, visi API raktai ir žvalgybos archyvai lieka tavo infrastruktūroje, užtikrina nepertraukiamą duomenų rinkimą ir suteikia tau visišką duomenų saugojimo ir prieigos kontrolę.

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Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės Crucix savybės

27 OSINT šaltiniai

Apjungia palydovinius, jūrinius, aviacijos, konfliktų, ekonominius ir socialinių nuotaikų duomenis lygiagrečiai, su valdomu veikimo sumažėjimu, kai kuris nors šaltinis nepasiekiamas.

3D gaublio vizualizacija

WebGL varomas gaublys geografiškai atvaizduoja įvykius, leidžiant lengvai susieti incidentus įvairiuose regionuose iš pirmo žvilgsnio.

Daugiapakopė įspėjimo sistema

Pristato FLASH, PRIORITY ir ROUTINE įspėjimus per Telegram ir Discord, kad kritiniai įvykiai tave pasiektų nedelsiant.

LLM intelekto analizė

Integruojasi su Anthropic Claude, OpenAI, Google Gemini ir kitais tiekėjais, kad generuotų prekybos idėjas ir išmanias signalų santraukas iš surinktų duomenų.

Dviejų krypčių roboto komandos

Užsisakyk pagal poreikį būsenos patikrinimus, inicijuok rankinius nuskaitymus ir gauk ataskaitas tiesiogiai per Telegram arba Discord roboto komandas.

Kodėl verta naudoti Crucix Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Norint padidinti įkėlimo greitį, rinkis serverio vietą arti savo auditorijos. Duomenų centrus turime Šiaurės Amerikoje, Europoje, Azijoje ir Pietų Amerikoje.
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Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

Gad Iradufasha
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Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.

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