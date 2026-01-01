Įdiek Crucix vienu spustelėjimu.
OSINT žvalgybos platforma, agreguojanti 27 realaus laiko pasaulinius duomenų šaltinius į vieningą 3D prietaisų skydelį.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Crucix
„Crucix“ yra OSINT (atvirojo kodo žvalgybos) platforma, kuri apjungia duomenis iš 27 viešųjų šaltinių – įskaitant NASA FIRMS palydovinius vaizdus, jūrų AIS sekimą, ACLED konfliktų duomenis, FRED ekonominius rodiklius ir socialinių nuotaikų srautus – į vieną realaus laiko prietaisų skydelį, kuriame yra „WebGL“ varomas 3D gaublys. Duomenys atnaujinami automatiškai kas 15 minučių, suteikiant tau nuolatinį situacijos suvokimą be rankinio įsikišimo.
Platforma teikia daugiapakopius įspėjimus (FLASH, PRIORITY, ROUTINE) per „Telegram“ ir „Discord“, LLM generuojamas prekybos idėjas bei dvipuses roboto komandas operatyvioms ataskaitoms pagal poreikį. Savarankiškai talpinant „Crucix“ savo VPS, visi API raktai ir žvalgybos archyvai lieka tavo infrastruktūroje, užtikrina nepertraukiamą duomenų rinkimą ir suteikia tau visišką duomenų saugojimo ir prieigos kontrolę.
Pagrindinės Crucix savybės
27 OSINT šaltiniai
Apjungia palydovinius, jūrinius, aviacijos, konfliktų, ekonominius ir socialinių nuotaikų duomenis lygiagrečiai, su valdomu veikimo sumažėjimu, kai kuris nors šaltinis nepasiekiamas.
3D gaublio vizualizacija
WebGL varomas gaublys geografiškai atvaizduoja įvykius, leidžiant lengvai susieti incidentus įvairiuose regionuose iš pirmo žvilgsnio.
Daugiapakopė įspėjimo sistema
Pristato FLASH, PRIORITY ir ROUTINE įspėjimus per Telegram ir Discord, kad kritiniai įvykiai tave pasiektų nedelsiant.
LLM intelekto analizė
Integruojasi su Anthropic Claude, OpenAI, Google Gemini ir kitais tiekėjais, kad generuotų prekybos idėjas ir išmanias signalų santraukas iš surinktų duomenų.
Dviejų krypčių roboto komandos
Užsisakyk pagal poreikį būsenos patikrinimus, inicijuok rankinius nuskaitymus ir gauk ataskaitas tiesiogiai per Telegram arba Discord roboto komandas.
Kodėl verta naudoti Crucix Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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Ackee
„Ackee“ yra savarankiškai talpinamas „Node.js“ analizės įrankis, skirtas į privatumą orientuotam svetainių stebėjimui.