Iki 69 % nuolaida SurrealDB

Įdiek SurrealDB vienu spustelėjimu.

Daugiamodelė duomenų bazė, jungianti dokumentų, grafų, reliacinius, laiko eilučių, geografinius erdvinius ir vektorinius duomenis, naudojant vieną į SQL panašią užklausų kalbą.

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DI valdomas VPS
5,49/mėn.
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30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Įdiek SurrealDB vienu spustelėjimu.

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69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99
7,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99
7,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Už visus planus mokama iš anksto. Mėnesio kaina apskaičiuojama bendrą plano kainą padalijus iš plano mėnesių skaičiaus.

Ką gali kurti su SurrealDB

SurrealDB yra moderni daugiatypė duomenų bazė, parašyta Rust kalba, kuri sujungia dokumentų, grafų, reliacinius, laiko eilučių, geografinius ir vektorinius duomenis į vieną variklį, pasiekiamą per SurrealQL – į SQL panašią užklausų kalbą, sukurtą kūrėjams, norintiems lankstumo, bet nenorintiems žongliruoti keliomis specializuotomis duomenų bazėmis. Su integruotu realaus laiko tiesioginių užklausų, eilučių lygio leidimų ir autentifikavimo palaikymu pačioje duomenų bazėje, SurrealDB gali veikti ir kaip duomenų bazė, ir kaip „backend-as-a-service“ (BaaS) interneto ir mobiliosioms programoms.

Savo VPS serveryje įdiegus SurrealDB, kūrėjams ir mažoms komandoms suteikiama galinga daugiatypė duomenų bazė be „SurrealDB Cloud“ taikomo apmokestinimo už kiekvieną užklausą. Vienos dvejetainės bylos architektūra supaprastina diegimą ir operacijas, palyginti su atskirų duomenų bazių naudojimu dokumentų, grafų ir laiko eilučių užduotims.

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Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės SurrealDB savybės

Daugiamodeliai duomenų tipai

Gali saugoti dokumentus, grafikus, reliacines eilutes, laiko eilutes, geoduomenis ir vektorius vienoje duomenų bazėje be atskirų paslaugų kiekvienam modeliui.

SurrealQL užklausų kalba

SQL tipo užklausų kalba su plėtiniais, skirtais grafų naršymui, vektorinei paieškai, geospatialiniams operatoriams ir apskaičiuojamiems laukams, integruotiems į schemą.

Realaus laiko tiesioginės užklausos

Prenumeruokite tiesioginių užklausų rezultatus per „WebSocket“, kad realiuoju laiku atnaujintumėte UI be periodinio tikrinimo ar išorinės įvykių magistralės infrastruktūros.

Eilutės lygio apsauga

Detalūs leidimai, integruoti į schemą, leidžia tau saugiai atskleisti duomenų bazę tiesiogiai interneto ir mobiliųjų įrenginių klientams, nenaudojant tarpinio API sluoksnio.

Įterptoji autentifikacija

Integruotas vartotojo, apimties ir JWT pagrindu veikiantis autentifikavimas leidžia naudoti „SurrealDB“ kaip „backend-as-a-service“ prototipų programėlėms.

Kelios užklausų sąsajos

Galite užklausti per HTTP REST, WebSocket, vietines kliento bibliotekas, skirtas JavaScript, Python, Rust, Go, Java, .NET ir PHP – arba tiesiogiai per SurrealQL CLI.

Kodėl verta naudoti SurrealDB Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

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Pradėk
Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

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