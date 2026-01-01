Įdiek SurrealDB vienu spustelėjimu.
Daugiamodelė duomenų bazė, jungianti dokumentų, grafų, reliacinius, laiko eilučių, geografinius erdvinius ir vektorinius duomenis, naudojant vieną į SQL panašią užklausų kalbą.
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Ką gali kurti su SurrealDB
SurrealDB yra moderni daugiatypė duomenų bazė, parašyta Rust kalba, kuri sujungia dokumentų, grafų, reliacinius, laiko eilučių, geografinius ir vektorinius duomenis į vieną variklį, pasiekiamą per SurrealQL – į SQL panašią užklausų kalbą, sukurtą kūrėjams, norintiems lankstumo, bet nenorintiems žongliruoti keliomis specializuotomis duomenų bazėmis. Su integruotu realaus laiko tiesioginių užklausų, eilučių lygio leidimų ir autentifikavimo palaikymu pačioje duomenų bazėje, SurrealDB gali veikti ir kaip duomenų bazė, ir kaip „backend-as-a-service“ (BaaS) interneto ir mobiliosioms programoms.
Savo VPS serveryje įdiegus SurrealDB, kūrėjams ir mažoms komandoms suteikiama galinga daugiatypė duomenų bazė be „SurrealDB Cloud“ taikomo apmokestinimo už kiekvieną užklausą. Vienos dvejetainės bylos architektūra supaprastina diegimą ir operacijas, palyginti su atskirų duomenų bazių naudojimu dokumentų, grafų ir laiko eilučių užduotims.
Pagrindinės SurrealDB savybės
Daugiamodeliai duomenų tipai
Gali saugoti dokumentus, grafikus, reliacines eilutes, laiko eilutes, geoduomenis ir vektorius vienoje duomenų bazėje be atskirų paslaugų kiekvienam modeliui.
SurrealQL užklausų kalba
SQL tipo užklausų kalba su plėtiniais, skirtais grafų naršymui, vektorinei paieškai, geospatialiniams operatoriams ir apskaičiuojamiems laukams, integruotiems į schemą.
Realaus laiko tiesioginės užklausos
Prenumeruokite tiesioginių užklausų rezultatus per „WebSocket“, kad realiuoju laiku atnaujintumėte UI be periodinio tikrinimo ar išorinės įvykių magistralės infrastruktūros.
Eilutės lygio apsauga
Detalūs leidimai, integruoti į schemą, leidžia tau saugiai atskleisti duomenų bazę tiesiogiai interneto ir mobiliųjų įrenginių klientams, nenaudojant tarpinio API sluoksnio.
Įterptoji autentifikacija
Integruotas vartotojo, apimties ir JWT pagrindu veikiantis autentifikavimas leidžia naudoti „SurrealDB“ kaip „backend-as-a-service“ prototipų programėlėms.
Kelios užklausų sąsajos
Galite užklausti per HTTP REST, WebSocket, vietines kliento bibliotekas, skirtas JavaScript, Python, Rust, Go, Java, .NET ir PHP – arba tiesiogiai per SurrealQL CLI.
Kodėl verta naudoti SurrealDB Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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