Įdiek ZincSearch vienu spustelėjimu.
Lengva atvirojo kodo paieškos sistema, sukurta Go kalba, teikianti visatekstę paiešką ir naudojanti žymiai mažiau „Elasticsearch“ išteklių.
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Ką gali kurti su ZincSearch
„ZincSearch“ yra atvirojo kodo paieškos sistema, parašyta Go kalba, kuri yra lengva alternatyva „Elasticsearch“, sukurta komandoms, kurioms reikia greitos viso teksto paieškos, nereikalaujant valdyti JVM pagrindu veikiančio klasterio. Ji pateikiama kaip vienas vykdomasis failas, patogiai veikia su mažiau nei 1 GB RAM, turi su „Elasticsearch“ suderinamą įkėlimo API ir apima integruotą „Vue“ žiniatinklio vartotojo sąsają duomenų indeksavimui ir užklausų vykdymui.
Savarankiškai talpinant „ZincSearch“ savo VPS serveryje, žurnalo duomenys, dokumentų indeksai ir paieškos analizė lieka jūsų kontrolėje, išvengiant valdomų „Elasticsearch“ ar talpinamų paieškos platformų išlaidų ir veiklos sąnaudų – o schemos neturintis dizainas reiškia, kad galite pradėti indeksuoti JSON dokumentus per kelias minutes po diegimo.
Pagrindinės ZincSearch savybės
Vieno dvejetainio failo pėdsakas
Veikia su mažiau nei 1 GB RAM, be JVM, be Lucene derinimo ir be klasterio paleidimo – idealiai tinka mažesniems VPS planams.
Su Elasticsearch suderinama API
Tiesioginis „Elasticsearch“ įkėlimo API palaikymas leidžia esamiems žurnalų siuntėjams ir klientams siųsti dokumentus nereikalaujant kodo pakeitimų.
Integruota žiniatinklio UI
„Vue“ pagrindu sukurta sąsaja, skirta indeksams valdyti, paieškos užklausoms vykdyti ir dokumentams naršyti, pateikiama iš karto.
Indeksavimas be schemos
Indeksuok JSON dokumentus tiesiogiai su automatiniu laukų aptikimu – nereikia išankstinių susiejimo apibrėžimų.
Integruotas autentifikavimas
Žetonu pagrįstas autentifikavimas yra įtrauktas ir įjungtas pagal numatytuosius nustatymus, todėl nereikia konfigūruoti jokio atskiro saugumo papildinio.
Agregavimai ir fasetai
Standartinės agregavimo užklausos palaiko prietaisų skydelius, žurnalų analizę ir filtruotos paieškos patirtis milijonuose dokumentų.
Kodėl verta naudoti ZincSearch Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
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