Įdiek Multica vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo valdomų agentų platforma, kuri paverčia dirbtinio intelekto kodavimo agentus komandos nariais, kuriems gali paskirti užduotis.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Multica
„Multica“ yra atvirojo kodo valdomų agentų platforma, kuri leidžia tau traktuoti koduojančius DI agentus kaip komandos narius, o ne kaip vienkartines pokalbių sesijas. Priskirk užduotis konkretiems agentams, stebėk jų eigą realiuoju laiku ir kurk daugkartinio naudojimo įgūdžių biblioteką, kuri laikui bėgant didėja tavo komandai dirbant kartu. Ji palaiko bet kokią vietoje įdiegtą agento komandų eilutės sąsają (CLI) – „Claude Code“, „Codex“, „GitHub Copilot“, „Gemini“ ir kitus – per lengvą demoną, kuris tavo mašinas prijungia prie centrinio serverio.
Savarankiškas „Multica“ talpinimas tavo VPS serveryje išlaiko kiekvieną užduotį, kodo pakeitimą ir integracijos kredencialus tavo infrastruktūroje be mokesčių už kiekvieną vietą ir be trečiųjų šalių agentų telemetrijos. „PostgreSQL“ su „pgvector“ pateikiama iš anksto sukonfigūruota, todėl platforma yra paruošta gamybai nuo pirmojo paleidimo.
Pagrindinės Multica savybės
Kelių agentų palaikymas
Prijunkite „Claude Code“, „Codex“, „GitHub Copilot“, „Gemini“ ir kitus kodavimo agentų CLI per vieną prietaisų skydelį.
Vietinis vykdymo demonas
Lengvasvoris daemonas veikia tavo mašinose, todėl agentai vykdo užduotis tikroje darbo srityje ir su prisijungimo duomenimis, kuriuos jau turi.
Užduočių priskyrimas ir sekimas
Paskirstyk darbus konkretiems agentams ir stebėk eigą, rezultatus bei sprendimus realiuoju laiku, be nuolatinio pokalbių gijų tikrinimo.
Daugkartinio naudojimo įgūdžių biblioteka
Užfiksuok agentų įgūdžius vieną kartą ir pritaikyk juos įvairiose darbo erdvėse bei komandos nariams, kad gebėjimai laikui bėgant didėtų.
Webhook automatizavimas
Paleiskite agentų darbo eigas iš GitHub, Lark ar bet kurios išorinės paslaugos, naudodami integruotas autopiloto „webhook“ tvarkykles.
Savarankiškai talpinamų duomenų nuosavybė
Visos užduotys, kodo pakeitimai ir integracijos prisijungimo duomenys lieka jūsų VPS be telemetrijos ir be kainodaros pagal vartotojų skaičių.
Kodėl verta naudoti Multica Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
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Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
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