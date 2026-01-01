Įdiekite MicroRealEstate vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo nuomos turto valdymas nuomotojams: nuomos sutartys, nuoma, nuomininkai ir dokumentų saugykla vienoje savarankiškai talpinamoje platformoje.
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Ką gali kurti su MicroRealEstate
„MicroRealEstate“ yra atvirojo kodo nekilnojamojo turto valdymo programa, sukurta specialiai nepriklausomiems nuomotojams ir mažoms nekilnojamojo turto komandoms. Ji sujungia nuomininkų įrašus, nuomos sutartis, nuomos sekimą ir dokumentų generavimą į vieną savarankiškai priglobtą darbo erdvę, pašalindama komercinės nekilnojamojo turto valdymo SaaS mokesčius už vienetą ir duomenų dalijimosi kompromisus.
Savarankiškai priglobiant „MicroRealEstate“ savo VPS serveryje, jautri nuomininkų informacija, nuomos sutartys ir mokėjimų istorija lieka visiškai tavo kontrolėje. Mikropaslaugų architektūra aiškiai atskiria nuomotojo portalą, nuomininko portalą, dokumentų generatorių ir el. pašto paslaugą, todėl nuomą lengva valdyti bet kokiu mastu be pasikartojančių programinės įrangos išlaidų.
Pagrindinės MicroRealEstate savybės
Nuomos valdymas
Generuok nuomos sutartis iš tinkinamų šablonų ir saugok kiekvieną sutartį, pakeitimą bei dokumentą, susijusį su kiekviena nuoma, vienoje vietoje.
Nuomos mokėjimų stebėjimas
Registruoti gaunamus mokėjimus ir stebėti pradelstus mokėjimus visuose vienetuose, su automatiniu pranešimų ir kvitų generavimu nuomininkams.
Nuomininko portalas
Nuomininkams skirta sąsaja leidžia peržiūrėti nuomos sutartį, mokėjimų istoriją ir atsisiųsti kvitus, nereikia susisiekti su nuomotoju.
Pasirinktiniai dokumentai
Kurkite pranešimus, laiškus ir skelbimus naudodami daugkartinio naudojimo šablonus, kad bendravimas su nuomininkais būtų nuoseklus ir profesionalus.
Komandos bendradarbiavimas
Pakviesk bendradarbius dalytis nekilnojamojo turto valdymo darbo krūviu, todėl platforma tinka tiek nepriklausomiems nuomotojams, tiek nekilnojamojo turto verslui.
El. pašto pranešimai
Prijunk SMTP, Mailgun arba Gmail, kad siųstum kvitus, masinius pranešimus ir nuomininkų kvietimus tiesiogiai iš programėlės.
Kodėl verta naudoti MicroRealEstate Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
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