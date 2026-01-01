Įdiek Elasticsearch vienu spustelėjimu.
Paskirstytasis paieškos ir analizės variklis, sukurtas Apache Lucene pagrindu, pilno teksto paieškai, registravimui ir duomenų analizei realiuoju laiku.
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Ką gali kurti su Elasticsearch
Elasticsearch yra paskirstytasis, RESTful paieškos ir analizės variklis, kuris yra „Elastic Stack“ pagrindas. Sukurtas „Apache Lucene“ pagrindu, jis suteikia viso teksto paiešką, sudėtingas agregacijas ir beveik realaus laiko indeksavimą dideliuose duomenų rinkiniuose. Jo paskirstyta architektūra palaiko automatinį skaidymą ir replikaciją, leidžiančią horizontaliai plėsti mastelį nuo vieno mazgo iki didelio klasterio.
Savarankiškas Elasticsearch talpinimas tavo VPS serveryje suteikia tau skirtus resursus nuolatiniam užklausų našumui, visišką indeksų konfigūracijos ir saugojimo politikų kontrolę bei galimybę integruoti su savo žurnalų, stebėjimo ir programų paketu be kainodaros už dokumentą ar tiekėjo apribojimų.
Pagrindinės Elasticsearch savybės
Viso teksto paieška
Galinga paieška su atitikties vertinimu, paryškinimu, apytikslės atitikties ir sinonimų palaikymu, sukurta naudojant brandžią Apache Lucene biblioteką.
Indeksavimas realiuoju laiku
Dokumentai tampa ieškomi vos tik įkėlus, leidžiantys atlikti beveik realaus laiko analizę ir tiesioginę paiešką nuolat atnaujinamuose duomenų rinkiniuose.
Išplėstinės agregacijos
Apskaičiuok metrikas, histogramas ir daugiapakopius grupavimus viena užklausa, kad galėtum kurti interaktyvias ataskaitų sritis ir verslo analitikos ataskaitas.
Paskirstyta architektūra
Automatinis duomenų skaidymas ir replikavimas paskirsto duomenis per mazgus, užtikrindami didelį prieinamumą ir horizontalų mastelio keitimą, didėjant duomenų kiekiui.
RESTful JSON API
Paprasta HTTP/JSON sąsaja leidžia bet kuriai programavimo kalbai užklausti, indeksuoti ir valdyti duomenis be nuosavybinių tvarkyklių arba sudėtingo kliento nustatymo.
Kodėl verta naudoti Elasticsearch Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
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