Iki 69 % nuolaida SillyTavern

Įdiek SillyTavern vienu spustelėjimu.

Pažengusiems vartotojams skirta LLM sąsaja, kuri sujungia dešimtis teksto, vaizdo ir balso DI posistemių į vieną pokalbių sąsają.

Publikuok savo programėlę internete akimirksniu
Nemokamos automatinės savaitinės atsarginės kopijos
DI valdomas VPS
5,49/mėn.
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30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Įdiek SillyTavern vienu spustelėjimu.

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69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99
7,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99
7,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Už visus planus mokama iš anksto. Mėnesio kaina apskaičiuojama bendrą plano kainą padalijus iš plano mėnesių skaičiaus.

Ką gali kurti su SillyTavern

„SillyTavern“ yra atvirojo kodo vietinė sąsaja, kuri leidžia pažengusiems vartotojams bendrauti su dirbtinio intelekto personažais naudojant beveik visas pagrindines LLM sistemas, įskaitant OpenAI, Anthropic Claude, OpenRouter, KoboldAI, Mistral, NovelAI ir vietoje talpinamus modelius. Skirtingai nei konkretiems tiekėjams skirtos pokalbių programos, ji orientuojasi į personažais pagrįstus pokalbius, ilgalaikius vaidmenų žaidimus ir kūrybinį rašymą, suteikdama išsamią kontrolę virš užklausų, mėginių ėmimo parametrų ir konteksto tvarkymo.

Savo VPS serveryje talpinant „SillyTavern“, visi pokalbių žurnalai, personažų kortelės ir žinių knygos lieka privatūs jūsų paskyrai, leidžia laisvai keisti paslaugų teikėjus ir pašalina pokalbių apribojimus bei turinio filtrus, taikomus talpinamų alternatyvų. Išorinių modelių API raktai lieka jūsų serveryje, užuot buvę įklijuoti į trečiosios šalies vartotojo sąsają.

Pradėk
Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės SillyTavern savybės

Kelių bekendų palaikymas

Prijunkite OpenAI, Claude, OpenRouter, KoboldAI, Mistral, NovelAI ir vietinius modelių serverius per vieną sąsają, nebereikės valdyti atskirų klientų kiekvienam tiekėjui.

Personažų kortelės

Importuok, redaguok ir dalinkis veikėjų kortelėmis su įterptais PNG, asmenybėmis, dialogo pavyzdžiais ir asmenybės bruožais, kurie užtikrina nuoseklius atsakymus, atitinkančius veikėjo charakterį.

Grupės pokalbiai

Vesk pokalbius su keliais AI personažais vienoje gijoje, su konfigūruojama ėjimų tvarka ir kiekvieno personažo generavimo nustatymais šakotam pasakojimui.

Pasaulio informacija ir žinių knygos

Įterpk foninę istoriją, vietos detales ir pasikartojančius faktus į užklausą tik tada, kai pasirodo atitinkami raktiniai žodžiai, išlaikant efektyvius konteksto langus ilguose pasakojimuose.

Plėtinių ekosistema

Integruokite vaizdų generavimą per „Stable Diffusion“ arba „ComfyUI“, teksto į kalbą balsus, apibendrinimą, vektorinę saugyklą ir dešimtis bendruomenės plėtinių.

Pilna užklausos kontrolė

Gali tiesiogiai redaguoti sistemos raginimus, instrukcijų šablonus, imties parametrus ir konteksto formatavimą, suteikiant pažengusiems vartotojams tokią pat kontrolę, kokią jie gautų iš neapdorotos API.

Kodėl verta naudoti SillyTavern Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Norint padidinti įkėlimo greitį, rinkis serverio vietą arti savo auditorijos. Duomenų centrus turime Šiaurės Amerikoje, Europoje, Azijoje ir Pietų Amerikoje.
Pradėk
Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.

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30 dienų pinigų grąžinimo garantija

Išbandyk be jokios rizikos su mūsų 30 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos rasi pinigų grąžinimo politikoje.

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DI API užklausų nukreipimo įrankis su žetonų optimizavimu daugiau nei 40 LLM modelių tiekėjų

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