Įdiek SillyTavern vienu spustelėjimu.
Pažengusiems vartotojams skirta LLM sąsaja, kuri sujungia dešimtis teksto, vaizdo ir balso DI posistemių į vieną pokalbių sąsają.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su SillyTavern
„SillyTavern“ yra atvirojo kodo vietinė sąsaja, kuri leidžia pažengusiems vartotojams bendrauti su dirbtinio intelekto personažais naudojant beveik visas pagrindines LLM sistemas, įskaitant OpenAI, Anthropic Claude, OpenRouter, KoboldAI, Mistral, NovelAI ir vietoje talpinamus modelius. Skirtingai nei konkretiems tiekėjams skirtos pokalbių programos, ji orientuojasi į personažais pagrįstus pokalbius, ilgalaikius vaidmenų žaidimus ir kūrybinį rašymą, suteikdama išsamią kontrolę virš užklausų, mėginių ėmimo parametrų ir konteksto tvarkymo.
Savo VPS serveryje talpinant „SillyTavern“, visi pokalbių žurnalai, personažų kortelės ir žinių knygos lieka privatūs jūsų paskyrai, leidžia laisvai keisti paslaugų teikėjus ir pašalina pokalbių apribojimus bei turinio filtrus, taikomus talpinamų alternatyvų. Išorinių modelių API raktai lieka jūsų serveryje, užuot buvę įklijuoti į trečiosios šalies vartotojo sąsają.
Pagrindinės SillyTavern savybės
Kelių bekendų palaikymas
Prijunkite OpenAI, Claude, OpenRouter, KoboldAI, Mistral, NovelAI ir vietinius modelių serverius per vieną sąsają, nebereikės valdyti atskirų klientų kiekvienam tiekėjui.
Personažų kortelės
Importuok, redaguok ir dalinkis veikėjų kortelėmis su įterptais PNG, asmenybėmis, dialogo pavyzdžiais ir asmenybės bruožais, kurie užtikrina nuoseklius atsakymus, atitinkančius veikėjo charakterį.
Grupės pokalbiai
Vesk pokalbius su keliais AI personažais vienoje gijoje, su konfigūruojama ėjimų tvarka ir kiekvieno personažo generavimo nustatymais šakotam pasakojimui.
Pasaulio informacija ir žinių knygos
Įterpk foninę istoriją, vietos detales ir pasikartojančius faktus į užklausą tik tada, kai pasirodo atitinkami raktiniai žodžiai, išlaikant efektyvius konteksto langus ilguose pasakojimuose.
Plėtinių ekosistema
Integruokite vaizdų generavimą per „Stable Diffusion“ arba „ComfyUI“, teksto į kalbą balsus, apibendrinimą, vektorinę saugyklą ir dešimtis bendruomenės plėtinių.
Pilna užklausos kontrolė
Gali tiesiogiai redaguoti sistemos raginimus, instrukcijų šablonus, imties parametrus ir konteksto formatavimą, suteikiant pažengusiems vartotojams tokią pat kontrolę, kokią jie gautų iš neapdorotos API.
Kodėl verta naudoti SillyTavern Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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