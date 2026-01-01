Įdiek Snipe-IT vienu spustelėjimu.
Nemokama atvirojo kodo IT turto valdymo sistema, skirta aparatinei įrangai, programinės įrangos licencijoms ir nusidėvėjimui sekti visoje jūsų organizacijoje.
Rinkis VPS planą Snipe-IT
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Snipe-IT
„Snipe-IT“ yra galinga, atvirojo kodo IT turto valdymo sistema, sukurta naudojant „Laravel“, kuri padeda organizacijoms sekti aparatinės įrangos turtą, programinės įrangos licencijas, priedus ir eksploatacines medžiagas per visą jų gyvavimo ciklą. Turėdama daugiau nei 13 000 „GitHub“ žvaigždučių, ji siūlo įmonės lygio funkcijas, įskaitant įrangos išdavimo/grąžinimo darbo eigas, nusidėvėjimo sekimą, garantijos valdymą ir išsamias ataskaitas – visa tai be brangių licencijavimo mokesčių.
Savarankiškas „Snipe-IT“ talpinimas jūsų VPS serveryje suteikia jums visišką jautrių turto ir licencijų duomenų nuosavybę be pasikartojančių mokesčių už vartotoją ar turtą. „MariaDB“ palaikomas diegimas tinka nuo mažų komandų iki didelių įmonių, valdydamas tūkstančius turto vienetų ir užtikrindamas greitas užklausas brūkšninių kodų nuskaitymui, ataskaitų teikimui ir REST API integracijoms.
Pagrindinės Snipe-IT savybės
Inventoriaus paėmimas / grąžinimas
Tiksliai stebėk, kas ir kokį turtą turi bet kuriuo metu, naudodamas supaprastintą turto išdavimo ir grąžinimo procesą bei automatinius el. pašto pranešimus.
Licencijų valdymas
Tvarkyk programinės įrangos licencijų raktus, vietų skaičių ir atnaujinimo datas, kad išlaikytum atitiktį ir išvengtum perteklinio ar nepakankamo licencijavimo.
Nusidėvėjimo apskaita
Apskaičiuokite turto nusidėvėjimą, naudodami tiesinio arba mažėjančios likutinės vertės metodus, kad užtikrintumėte tikslią finansinę atskaitomybę ir apskaitą.
Brūkšninis kodas ir QR kodai
Generuok ir nuskaityk brūkšninius arba QR kodus kiekvienam turtui, leidžiantis greitai atlikti fizinius auditus ir mobiliesiems įrenginiams pritaikytą atsargų valdymą.
REST API ir ataskaitos
Eksportuok duomenis į CSV arba Excel ir integruok su išorinėmis sistemomis, naudojant visą REST API, skirtą automatizavimo ir verslo intelektikos darbo eigoms.
Kodėl verta naudoti Snipe-IT Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Praradęs prieigą prie savarankiškai talpinamo n8n, susisiekiau su Hostinger ir jie pranoko visus mano lūkesčius. Kodee ir Muhamedas iš aptarnavimo komandos buvo ypač kantrūs bei rūpestingi.
Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.
Hostinger VPS tiesiog nepriekaištingas. Jis visada veikia. Visada greitas ir stabilus. Niekada nestringa, niekada neišsijungia.
Įmonei sekasi gerai, esu labai patenkintas konkrečiomis paslaugomis, kuriomis naudojuosi per juos. Jos nėra tokios brangios kaip kitur, kur yra tikrai puikūs VPS nustatymai ir kainų planai.
Atrask daugiau programų diegimui
Atlas CMMS
Savarankiškai talpinama CMMS, skirta darbo užsakymams, prevencinei priežiūrai ir turto sekimui
BunkerM
Viskas viename „Mosquitto“ MQTT brokeris su žiniatinklio vartotojo sąsaja, ACL redaktoriumi ir tiesioginiu stebėjimu