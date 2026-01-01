Iki 69 % nuolaida Snipe-IT

Įdiek Snipe-IT vienu spustelėjimu.

Nemokama atvirojo kodo IT turto valdymo sistema, skirta aparatinei įrangai, programinės įrangos licencijoms ir nusidėvėjimui sekti visoje jūsų organizacijoje.

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Nemokamos automatinės savaitinės atsarginės kopijos
DI valdomas VPS
5,49/mėn.
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30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Įdiek Snipe-IT vienu spustelėjimu.

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69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99
7,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99
7,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Už visus planus mokama iš anksto. Mėnesio kaina apskaičiuojama bendrą plano kainą padalijus iš plano mėnesių skaičiaus.

Ką gali kurti su Snipe-IT

„Snipe-IT“ yra galinga, atvirojo kodo IT turto valdymo sistema, sukurta naudojant „Laravel“, kuri padeda organizacijoms sekti aparatinės įrangos turtą, programinės įrangos licencijas, priedus ir eksploatacines medžiagas per visą jų gyvavimo ciklą. Turėdama daugiau nei 13 000 „GitHub“ žvaigždučių, ji siūlo įmonės lygio funkcijas, įskaitant įrangos išdavimo/grąžinimo darbo eigas, nusidėvėjimo sekimą, garantijos valdymą ir išsamias ataskaitas – visa tai be brangių licencijavimo mokesčių.

Savarankiškas „Snipe-IT“ talpinimas jūsų VPS serveryje suteikia jums visišką jautrių turto ir licencijų duomenų nuosavybę be pasikartojančių mokesčių už vartotoją ar turtą. „MariaDB“ palaikomas diegimas tinka nuo mažų komandų iki didelių įmonių, valdydamas tūkstančius turto vienetų ir užtikrindamas greitas užklausas brūkšninių kodų nuskaitymui, ataskaitų teikimui ir REST API integracijoms.

Pradėk
Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės Snipe-IT savybės

Inventoriaus paėmimas / grąžinimas

Tiksliai stebėk, kas ir kokį turtą turi bet kuriuo metu, naudodamas supaprastintą turto išdavimo ir grąžinimo procesą bei automatinius el. pašto pranešimus.

Licencijų valdymas

Tvarkyk programinės įrangos licencijų raktus, vietų skaičių ir atnaujinimo datas, kad išlaikytum atitiktį ir išvengtum perteklinio ar nepakankamo licencijavimo.

Nusidėvėjimo apskaita

Apskaičiuokite turto nusidėvėjimą, naudodami tiesinio arba mažėjančios likutinės vertės metodus, kad užtikrintumėte tikslią finansinę atskaitomybę ir apskaitą.

Brūkšninis kodas ir QR kodai

Generuok ir nuskaityk brūkšninius arba QR kodus kiekvienam turtui, leidžiantis greitai atlikti fizinius auditus ir mobiliesiems įrenginiams pritaikytą atsargų valdymą.

REST API ir ataskaitos

Eksportuok duomenis į CSV arba Excel ir integruok su išorinėmis sistemomis, naudojant visą REST API, skirtą automatizavimo ir verslo intelektikos darbo eigoms.

Kodėl verta naudoti Snipe-IT Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Norint padidinti įkėlimo greitį, rinkis serverio vietą arti savo auditorijos. Duomenų centrus turime Šiaurės Amerikoje, Europoje, Azijoje ir Pietų Amerikoje.
Pradėk
Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

Gad Iradufasha
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