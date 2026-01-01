Įdiek DOMjudge vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo automatizuota programavimo konkursų vertinimo sistema, naudojama ICPC stiliaus varžyboms su pateikimais, rezultatų lentelėmis ir komandų valdymu.
Rinkis VPS planą DOMjudge
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su DOMjudge
DOMjudge yra brandi atvirojo kodo automatizuota vertinimo sistema, skirta ICPC stiliaus programavimo konkursams vykdyti. Ji naudojama regioniniuose ir pasaulio finalo ICPC renginiuose, universitetų programavimo kursuose ir internetiniuose konkursuose, suteikiant žiniatinklio sąsają, skirtą dalyviams pateikti sprendimus, o vertintojams ir administratoriams – valdyti užduotis, kalbas, komandas ir tiesiogines rezultatų lenteles.
Savarankiškai talpinant DOMjudge savo VPS serveryje, visi pateikimai, testavimo atvejai ir vertinimo rezultatai lieka jūsų kontroliuojamoje infrastruktūroje, be mokesčių už dalyvį ir be įkėlimo apribojimų, kuriuos nustato talpinimo paslauga. Pats serveris yra visiškai funkcionalus konkursų, užduočių ir komandų konfigūravimui, o sudarytų kalbų vertinimą atlieka atskiri izoliuoti „judgehost“ darbuotojai, kuriuos gali prijungti vėliau.
Pagrindinės DOMjudge savybės
ICPC stiliaus teisėjavimas
Įgyvendina Tarptautiniame studentų programavimo konkurse (ICPC) naudojamas taisykles, įskaitant baudos laiką, rezultatų lentelės užšaldymą ir sprendimų kategorijas, tokias kaip Neteisingas atsakymas, Laiko limitas ir Vykdymo klaida.
Realiu laiku rezultatų lentelės
Viešosios ir žiuri rezultatų lentelės atnaujinamos realiuoju laiku, kai gaunamos pateiktys, su konfigūruojamu sustabdymu artėjant konkurso pabaigai, siekiant dramatiškos pabaigos.
Komandos ir konkursų valdymas
Administratoriaus žiniatinklio sąsaja, skirta valdyti konkursus, komandas, naudotojus, organizacijas, uždavinius, kalbas ir paaiškinimus keliuose lygiagrečiuose renginiuose.
Smėliadėžės vertinimo serveriai
Atskirai diegiami „judgehost“ darbininkai kompiliuoja ir vykdo pateiktus darbus izoliuotose „cgroup“ pagrindu veikiančiose smėlio dėžėse su griežtais procesoriaus, atminties ir disko apribojimais.
REST API ir CLP
Dokumentuota REST API ir integracija su Contest API specifikacija leidžia prijungti išorines rezultatų lenteles, sprendimo įrankius ir ICPC įrankių ekosistemą.
Daugiakalbis palaikymas
Komplektuojama su vertinimo palaikymu C, C++, Java, Python, Kotlin, Rust, Go ir daugeliui kitų kalbų, su visapusiška kiekvienos kalbos kompiliavimo ir vykdymo konfigūracija.
Kodėl verta naudoti DOMjudge Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.
Hostinger VPS tiesiog nepriekaištingas. Jis visada veikia. Visada greitas ir stabilus. Niekada nestringa, niekada neišsijungia.
Įmonei sekasi gerai, esu labai patenkintas konkrečiomis paslaugomis, kuriomis naudojuosi per juos. Jos nėra tokios brangios kaip kitur, kur yra tikrai puikūs VPS nustatymai ir kainų planai.